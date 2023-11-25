Более 50 детей воспитала семейная пара из Павловского Посада
Семья Окуловых из Павловского посада отметила День матери. За время совместной жизни они воспитали более 50 детей, а в 2016 году были удостоены медали «Родительская слава».
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За праздничным столом собралось несколько поколений. Сергей и Светлана - многодетные родители. Они воспитывают четырех собственных детей и 10 приемных. Ранее во взрослую жизнь они выпустили 41 приемного ребенка.
Для семьи Окуловых нет разделения на «свои» и «чужие». Здесь каждый ребенок окутан теплом и заботой. В их доме царит необыкновенная атмосфера любви и взаимопонимания. В большой дружной семье дети растут крепкими, спортивными и трудолюбивыми. Родители считают, что важнее всего научить подрастающее поколение самостоятельности.
«Если я вас не научу самостоятельной жизни - минус моему воспитанию», - отметила Светлана Окулова.
Сергей Окулов рассказал, что обучает детей с раннего возраста строительному делу.
«К строительству, как молоток держать, как рубанок и все остальное. Всему, что должен уметь мужчина», - поделился Сергей Окулов.
В этом году Сергей и Светлана Окуловы отметили 40-летний юбилей совместной жизни. 51 приемный ребенок - гордость семьи. Для каждого из них Светлана Викторовна стала настоящей мамой. Она дарит всем детям свою любовь и заботу. В 2016 году она была отмечена медалью «Родительская слава».
«Мы по-настоящему счастливая, богатая семья. Поэтому не надо бояться трудностей, надо просто быть ответственным, наверное, и как сказать, идти в ногу друг с другом», - подытожила Светлана Окулова.
Любить детей, дарить им заботу и доброту - главная задача приемных родителей, говорят Окуловы. На сегодняшний день в Павловском Посаде и Электрогорске - 62 семьи, в которых воспитается 124 приемных ребенка