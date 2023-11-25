25 ноября 2023, 15:44

Более 50 детей воспитала семейная пара из Павловского Посада

Телеканал «360»
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Семья Окуловых из Павловского посада отметила День матери. За время совместной жизни они воспитали более 50 детей, а в 2016 году были удостоены медали «Родительская слава».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 сирот до конца года.

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За праздничным столом собралось несколько поколений. Сергей и Светлана - многодетные родители. Они воспитывают четырех собственных детей и 10 приемных. Ранее во взрослую жизнь они выпустили 41 приемного ребенка.

Для семьи Окуловых нет разделения на «свои» и «чужие». Здесь каждый ребенок окутан теплом и заботой. В их доме царит необыкновенная атмосфера любви и взаимопонимания. В большой дружной семье дети растут крепкими, спортивными и трудолюбивыми. Родители считают, что важнее всего научить подрастающее поколение самостоятельности.

«Если я вас не научу самостоятельной жизни - минус моему воспитанию», - отметила Светлана Окулова.

Сергей Окулов рассказал, что обучает детей с раннего возраста строительному делу.

«К строительству, как молоток держать, как рубанок и все остальное. Всему, что должен уметь мужчина», - поделился Сергей Окулов.

В этом году Сергей и Светлана Окуловы отметили 40-летний юбилей совместной жизни. 51 приемный ребенок - гордость семьи. Для каждого из них Светлана Викторовна стала настоящей мамой. Она дарит всем детям свою любовь и заботу. В 2016 году она была отмечена медалью «Родительская слава».

«Мы по-настоящему счастливая, богатая семья. Поэтому не надо бояться трудностей, надо просто быть ответственным, наверное, и как сказать, идти в ногу друг с другом», - подытожила Светлана Окулова.

Любить детей, дарить им заботу и доброту - главная задача приемных родителей, говорят Окуловы. На сегодняшний день в Павловском Посаде и Электрогорске - 62 семьи, в которых воспитается 124 приемных ребенка

Праздники Сергиев Посад
25 ноября 2023, 18:40
Пушкинская больница имени Розанова отметила 110-летний юбилей
Телеканал «360»
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Торжественные мероприятия прошли в Пушкинской больнице имени Розанова. Медучреждение отметило свой 110-летний день рождения. В честь юбилея сотрудники получили благодарность за работу, а также грамоты и нагрудные знаки.

Гинеколог-акушер Татьяна Филиппас рассказала, что работает в больнице более 40 лет.

«Я никуда не переходила, как приехала с 1981 года. Я люблю свою больницу. Я, все мои родственники и знакомые лечатся в этой больнице, если у них что-то случается. Это, наверное, о чем-то говорит», - указала врач.

Отметим, что исторические корни больницы уходят в позапрошлый век и тесно связаны с общим развитием города. Сейчас это огромный медицинский комплекс.

«Мы разбираем сложные случаи клинические, безусловно. А потом, кроме вопросов профессиональных и медицинских, это, конечно, общечеловеческие. Потому что с пациентами нужно уметь разговаривать. Нужно уметь находить контакт с ними, с их родственниками. Я стараюсь это делать», - рассказала заведующая отделением кардиологии Марина Лубашевская.

На сегодняшний день в больнице работают около трех тысяч человек. Также здесь увеличилось количество коечного фонда. Если первый стационар состоял всего из 10 коек, то сегодня в состав больницы входят три крупных стационара в Пушкино, Ашукино и Ивантеевке.

Ежегодно лечение в условиях стационаров получают около 35 тысяч человек, а в амбулаторно-поликлинические подразделения за год обращаются более 100 тысяч человек.

«Сегодня больница развивается, растет, делаются ремонты. Поступательно, системно мы идем вперед. В первую очередь хочу сказать слова благодарности нашему губернатору Андрею Воробьеву. Благодаря ему, его личному участию очень многие проекты сдвинулись с мертвой точки. И вообще, это направление стремительно, системно, поступательно идет вперед», - добавил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Во время мероприятия врачей и ветеранов труда поздравили со сцены Дома культуры. Им вручили нагрудные знаки, благодарности и грамоты.

«От себя лично, от министра здравоохранения Светланы Стригунковой хочу поздравить вас с этим хорошим, теплым праздником. 110 лет - это очень серьезная дата. 110 лет - это очень серьезные традиции», - подытожил заместитель министра здравоохранения Московской области Андрей Раздорский.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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Больницы Пушкино
25 ноября 2023, 18:19
Реконструкцию стадиона «Авангард» в Коломне завершат через год
Телеканал «360»
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Реконструкцию легендарного стадиона «Авангард», расположенного в Коломне, планирует завершить через год. После окончания всех работ местные жители получат современные объект, оснащенный всем необходимым оборудованием для занятий спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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На стадионе «Авангард» начинали свою карьеру футболисты с мировыми именами, такие как Александр Чистохвалов, Сергей Ильин, Эдуард Малофеев. С годами спортивный объект пришел в ветхое состояние и нуждался в обновлении.

Помочь преобразиться стадиону призвана программа губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды». Теперь это будет один из крупнейших многофункциональных комплексов в городском округе и еще одна точка притяжения для жителей и гостей города.

«Мы получим через год примерно новый семитысячник. Стадион, на котором не стыдно проводить и городские мероприятия, и областные. Я думаю думаю, что жителям нашего города будет заниматься еще более интересно, еще более комфортно», рассказал директор стадиона «Авангард» Максим Веселкин.

Отметим, что реконструкция стадиона - масштабный проект. Трибуны строители в буквальном смысле слова выстраивают заново. В северной части - будет легкоатлетический манеж с беговыми дорожками и тренажерным залом, а в южной - раздевалки и другие необходимые для футболистов помещения.

Вместо поля с натуральным покрытием на стадионе теперь будет искусственный газон последнего поколения. Подогрев позволит спортсменам тренироваться даже зимой. Футболом в городском округе сейчас занимаются более 350 ребят.

Спортсмены Коломна
25 ноября 2023, 17:35
Газовую котельную построили на смену паровой в Коломне
Телеканал «360»
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Новая газовая котельная заработала в селе Нижнее Хорошово в Коломне. Теперь местные жители могут не волноваться о потере тепла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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Предыдущий источник тепла и горячей воды находился в километре от жилых домов, а протяженность сетей составляла четыре километра. Пока тепло преодолевало столь долгий путь, теряло драгоценные градусы. Кроме того, котельная была паровая и данная технология устарела.

«Котельная была построена в 1987 году и, соответственно, она уже изношена физически, морально и не соответствует современным требованиям. Плюс большие потери на тепловой сети были при транспортировке от котельной до домов», - рассказал директор МУП «Тепло Коломны» Николай Герлинский.

Новую блочно-модульную котельную построили рядом с многоэтажками. Объект ЖКХ работает в автоматическом режиме. Котельная появилась благодаря инвестиционной программе предприятия «Тепло Коломны».

«На сегодняшний день 1,5 тысячи жителей населенного пункта получают качественное тепло и горячую воду. Также теплоснабжением обеспечены ближайшие школа и детский сад», - сообщил начальник управления ЖКХ администрации городского округа Коломна Артем Дорожкин.

Отметим, что в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности» в Коломне построят еще четыре блочно-модульных газовых котельных. Новые объекты ЖКХ появятся в поселке Сосновый Бор, деревне Губастово и городе Озеры.

Коломна Отопление
25 ноября 2023, 16:45
«Рождественские чтения» стартовали в гимназии № 7 Чехова
Телеканал «360»
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Традиционные «Рождественские чтения» начались в новом, открытом ко Дню знаний здании чеховской гимназии № 7. Темой этого года стало «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Помощник благочинного церквей Чеховского района Дионисий Пугачев выступил с приветственной речью.

«Очень хотелось бы, чтобы эти рождественские чтения, не только сегодняшние мероприятия, но и дальнейшие встречи - и с духовенством, и со специалистами, которые давно занимаются рождественскими чтениями, - донесли главную мысль. Наша страна имеет огромную историю. История эта непосредственно связана с исторической и духовной жизнью», - обратился Дионисий Пугачев.

Отметим, что открывшиеся чтения - муниципальный этап единого общероссийского форума и международных Рождественских образовательных чтений, которые пройдут в столице России в январе 2024 года.

Программа первого дня «Рождественских чтений» получилась насыщенная. Она включала православные песни, научный доклад, посвященный семье и традиционным ценностям, обмен опытом взаимодействия школы и церкви и напутственные слова духовенства.

«Это очень важное событие, которое позволяет объединить общими усилиями служение священнослужителей, педагогов, с системой образования православной церкви, направленной на духовно-нравственное воспитание наших детей. В рамках данных мероприятий в учреждениях культуры и образования в воскресных школах будет проводиться ряд мероприятий. Это конкурсы духовно-нравственное направленности, лекции, мастер-классы, лектории», - рассказала начальник управления образования администрации Чехова Ирина Заболотнева.

В рамках «Рождественских чтений» пройдут различные акции. Охвачены мероприятиями будут традиционно не только учащиеся, вне зависимости от конфессий, но и воспитанники детских садов, педагоги, родители. Завершатся чтения 17 декабря.

Чехов

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