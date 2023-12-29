29 декабря 2023, 10:19

Более 50 делегаций побывали в подмосковном центре управления регионом за год

Unsplash
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Подмосковному ЦУРу исполнилось пять лет. За это время его посетили делегации из разных стран, которые приезжали с вопросами по определенным темам.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, ЦУР активно делится опытом с представителями федеральных и региональных органов власти из других регионов и стран, а также со школьниками и студентами.

«Это полезная практика для всех участников, поскольку позволяет посмотреть, как умные решения работают в реальной жизни, оценить перспективу их внедрения в других регионах, узнать больше о современных технологиях», - сказала она.

В этом году ЦУР посетили более 50 делегаций, в том числе из Воронежской области, Краснодарского края и Китая. Там также побывали глава МЧС России Александр Куренков и министр экономики Максим Решетников, представители «РЖД», ученики гимназии Примакова и других образовательных учреждений.

В ходе экскурсий гостям рассказывают историю создания ведомства, результаты внедрения искусственного интеллекта и многое другое.

Всего в ЦУРе работают 122 сотрудника из 30 ведомств. Он позволяет быстро выявлять проблемные ситуации в области и решать их. Еженедельно там отрабатывают более 30 тысяч обращений.

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ЦУР Центр управления регионом Подмосковья
29 декабря 2023, 11:16
Почти 70 придорожных сервисов Подмосковья привели в порядок за год
пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Около шести тысяч объектов дорожного и придорожного сервисов работают в Подмосковье. В их число входят 850 автомоек, 1 660 автосервисов, 995 шиномонтажей и 3,5 тысячи центров, оказывающих полный комплекс услуг.

Каждый год работу объектов придорожного сервиса проверяют, чтобы автомойки или шиномонтажи соответствовали установленным требованиям.

«За прошедший год выявили около 180 объектов, нарушающих обязательные требования к осуществлению деятельности. В 2023 году 69 из них привели в соответствие. Помимо этого, мы стараемся идти навстречу бизнесу, давая рекомендации в области легализации своей деятельности. Предприниматели активно открывают новые объекты - мойки самообслуживания, сервисы технического обслуживания и шиномонтажи», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

На днях на улице Мира в Мытищах открылась станция техобслуживания «ЕвроАвто», а также магазин. Здесь есть зона ремонта, склад. Ассортимент магазина включает все виды запчастей для легковых и грузовых машин, шины и диски, масла и специализированные жидкости.

Подмосковье предлагает инвесторам беспрецедентные меры поддержки. Это помогает двигать экономику региона вперед и создавать новые рабочие места, напомнил губернатор Андрей Воробьев в интервью для «России 24».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Магазины Бизнес Машины
29 декабря 2023, 10:52
Неделя Подмосковья завершится на выставке «Россия» на ВДНХ 31 декабря
пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Неделя Московской области проходит на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ с 25 по 31 декабря. На площадке «Ново-Простоквашино» можно продегустировать и купить продукцию местных фермеров. Более 20 товаропроизводителей со всего Подмосковья представили гастрономические достижения на экспозиции «Есть свое».

«Среди них представлена молочная продукция, сыры разных видов, грибы, мясные деликатесы, пряники ручной работы, крафтовый шоколад, печенье и пастила», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

На выставке «Россия» также работает павильон «Пчеловодство» - там можно попробовать и приобрести мед из Московской области, а в павильоне № 51 можно продегустировать блюда из новогоднего меню.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что гости подмосковного стенда на выставке-форуме «Россия» могут написать письмо Деду Морозу и создать новогоднюю открытку с помощью GigaChat.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Выставка-форум «Россия»
29 декабря 2023, 10:25
Подмосковье получит федеральную субсидию на развитие туризма
Пресс-служба министерства культуры Московской области
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Московская область вошла в число регионов — лидеров по получению единой субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Полученные средства можно будет направить на оборудование пляжей, создание кемпингов и национальных маршрутов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Министерство экономического развития России подытожило конкурсный отбор на предоставление единовременной субсидии на развитие туризма. Средства получат 85 регионов страны, а общая сумма составит 6,2 миллиарда рублей.

В числе лидеров оказались Краснодарский край, Московская и Свердловская области, Ставропольский край и Челябинская область. Эти регионы обладают самой большой гостиничной базой и высоким прогнозируемым турпотоком к 2024 году, а также имеют национальные туристические маршруты.

Единая субсидия может быть потрачена на оборудование пляжей и национальных маршрутов, закупку туристического снаряжения и оборудования, проведение событийных мероприятий и проектирование туристского бренда городов. С 2024 года появится возможность направлять средства на создание кемпингов и возведение причалов. Регионы самостоятельно определят приоритетные направления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм Нацпроекты
29 декабря 2023, 09:48
Рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в Подмосковье в новогодние праздники
Unsplash
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Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей во время новогодних праздников. Мероприятия начнутся вечером 29 декабря и продлятся до 8 января.

Как рассказали в ведомстве, ДПС будут использовать метод массовой проверки, когда на конкретном участке дороги будут проверять максимальное количество водителей. После этого инспекторы переместятся в другое место.

Сотрудники ведомства будут осматривать автомобилистов визуально, чтобы выявить запах алкоголя, неадекватное поведение или несвязную речь. При наличии оснований проверку продолжат.

Водителей призывают не садиться за руль в пьяном состоянии и сообщать о неправомерных действиях по телефону 8-495-692-70-66.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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