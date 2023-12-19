19 декабря 2023, 08:49

Более 50 человек выступили на патриотическом конкурсе в Наро-Фоминске

Телеканал «360»
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Творческий конкурс «Красная гвоздика» прошел в Наро-Фоминске. Он приурочен к 82-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой.

Шестиклассник Артем Инюшев покорил зрителей и членов жюри вдохновенным исполнением «Баллады о красках». Парень взял 1-е место в номинации «Эстрадный вокал» и Гран-при конкурса «Красная гвоздика».

Артем занимается вокалом с пяти лет. С тех пор юный артист собрал внушительную коллекцию побед в творческих конкурсах. К участию в «Красной гвоздике» он готовился вместе с преподавателем Ольгой Ковальковой.

«Подали заявку в октябре, поступило предложение, приехал я сюда с мамой и папой. Выступление мне понравилось, но я мог бы и лучше: просто после болезни еще не до конца восстановились связки», - сказал Артем Инюшев.

Ежегодно конкурс «Красная гвоздика» проходит в Наро-Фоминске в канун годовщины Битвы под Москвой и Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Жюри не просто оценивает конкурсантов, но и дает обратную связь. Эксперты указывают на ошибки и недочеты, советует, как их можно исправить.

«Читают произведения о войне, о патриотизме, и они читают их искренне. Это очень хорошая тенденция. <…> Очень приятно видеть на этом конкурсе искреннее прочтение», - отметил театральный режиссер, член жюри конкурса «Красная гвоздика» Иван Денисов.

В этом году в «Красной гвоздике» приняли участие более 50 конкурсантов в возрасте от шести до 35 лет. Приз для победителей - статуэтка в виде красной гвоздики на фоне пятиконечной звезды. По словам организаторов, это символ мужества советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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Наро-Фоминск конкурсы
19 декабря 2023, 09:02
Новогодние программы и спортивные соревнования проведут в Черноголовке в декабре
Телеканал «360»
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Проект «Зима в Подмосковье» стартовал в Черноголовке. В наукограде проведут развлекательные, детские, культурные и спортивные мероприятия.

Жителям Черноголовки представят новогодний спектакль «Щелкунчик». Он пройдет в Доме ученых. Также торжественно откроют новогоднюю елку в сквере Халатникова.

Активные семьи смогут принять участие в Черноголовской лыжне, а для юных жителей округа пройдет игровая программа «Чудесное Рождество».

«Хочу отметить, что день за днем с начала декабря и всю зиму в Черноголовке в рамках программы „Зима в Подмосковье“ проходят различные увлекательные мероприятия!» - сказал глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов.

Информацию о мероприятиях можно посмотреть на сайте и в Telegram-канале администрации городского округа Черноголовка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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Наукоград Спектакль Черноголовка
19 декабря 2023, 08:30
Новый киберклуб откроют в поселке Калининец под Наро-Фоминском
Телеканал «360»
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Киберклуб «Муза» откроют в поселке Калининец в ближайшее время. В помещении уже проведен ремонт, проложена шумоизоляция, установлены современные компьютеры, световая аппаратура.

Новый киберклуб в Наро-Фоминском округе создали при поддержке Федерального агентства молодежи «Гранты» и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы решили совместно с дворцом культуры сделать небольшой киберклуб. <…> Здесь будет заниматься еще и „Активное долголетие“. Места хватит всем. Здесь будут играть, снимать видео, записывать подкасты, монтировать ролики. Все условия созданы», - сказал участник движения «Волонтеры Подмосковья» Егор Балев.

Для первых посетителей свои двери клуб распахнет уже в ближайшие дни, а пока организаторы провели экскурсию для участников молодежного форума «Антифейк». Гости высоко оценили антураж и оборудование клуба.

Новый киберклуб в Наро-Фоминском округе создали при поддержке Федерального агентства молодежи «Гранты» и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы решили совместно с дворцом культуры сделать небольшой киберклуб. <…> Здесь будет заниматься еще и „Активное долголетие“. Места хватит всем. Здесь будут играть, снимать видео, записывать подкасты, монтировать ролики. Все условия созданы», - сказал участник движения «Волонтеры Подмосковья» Егор Балев.

Для первых посетителей свои двери клуб распахнет уже в ближайшие дни, а пока организаторы провели экскурсию для участников молодежного форума «Антифейк». Гости высоко оценили антураж и оборудование клуба.

Реализация и функционирование «Музы» полностью лежит на плечах местного волонтерского движения «Данко». Планы у ребят грандиозные - сюда хотят приглашать известных блогеров и обучать желающих VR-технологиям. Также планируют проводить уроки программирования, в том числе и для пенсионеров. Организаторы надеются, что «Муза» станет точкой притяжения для школьников и всех любителей новых технологий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Реализация и функционирование «Музы» полностью лежит на плечах местного волонтерского движения «Данко». Планы у ребят грандиозные - сюда хотят приглашать известных блогеров и обучать желающих VR-технологиям. Также планируют проводить уроки программирования, в том числе и для пенсионеров. Организаторы надеются, что «Муза» станет точкой притяжения для школьников и всех любителей новых технологий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск
19 декабря 2023, 03:39
Тепло от новой котельной получат около 1000 жителей села Подхожее в Серебряных Прудах
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На территории городского округа Серебряные Пруды Московской области Главгосстройнадзором проводится проверка по вопросу строительства блочно-модульной котельной. Строительство объекта в селе Подхожем началось в сентябре 2021 года.

Площадь котельной составляет 85,5 квадратных метра при мощности в 2.4 мегаватта. Для работы новой котельной не требуются рабочие руки, так как она оснащена современным оборудованием и полностью автоматизирована.

Строительство новой котельной позволит повысить качество теплоснабжения и горячего водоснабжения для 958 человек. Село включает в себя многоквартирные дома, а также учреждения социальной сферы - школу, детский сад и дом культуры.

Объект возвели в рамках государственной программы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Наро-Фоминск
19 декабря 2023, 02:59
Прямую линию по проекту «Зима в Подмосковье» проведут в регионе
РИА «Новости»
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В прямом эфире 26 декабря с Анастасией Савченко, директором департамента по развитию культуры и туризма Министерства культуры и туризма Московской области, можно будет обсудить вопросы, относящиеся к реализации проекта губернатора «Зима в Подмосковье». Прямая линия начнется в 12:00.

В ходе беседы будет рассмотрена реализация проекта «Зима в Подмосковье», а также мероприятия, посвященные зимнему периоду, которые будут организованы на городских и парковых территориях.

Возможность задать вопрос напрямую Анастасии Савченко появилась у пользователей сервиса госуслуг. Для этого необходимо пройти авторизацию на портале и перейти по ссылке.

Наро-Фоминск

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