Более 50 человек приняли участие в форуме среднего медперсонала в Пушкино

Форум «Молодежный старт» для среднего медицинского персонала впервые прошел в Пушкино.

«Этот год для нас знаковый. Мы пристальное внимание начали обращать тем коллегам, которые приходят к нам сегодня на работу. Поэтому в апреле этого года мы провели форум для молодых врачей, а сегодня проводим форум для молодых медсестер, которые пришли к нам в последние три года. Еще мы собрали в зале и тех, кто придет к нам по окончании учебного года», - рассказал главный врач Пушкинской больницы имени профессора Розанова Владимир Мануйлов.

Форум состоял из трех частей. В первой части - официальное открытие, регламент и информационная справка о Пушкинской больнице.

После участники разделились на две группы. Бизнес-тренеры рассказали медикам о поведении в конфликтных ситуациях и проблемах, вызывающих эмоциональное выгорание. Большое внимание уделили пациентоориентированию.

Третья часть - интерактивный квиз. Участников поделили на пять команд. Им надо было ответить на 10 вопросов на профессиональные и общие темы.

«На таких форумах наши специалисты учатся взаимодействовать как с пациентами, так и со своими коллегами. Я очень хорошо отношусь к таким мероприятиям, где у молодежи есть возможность учиться новому и общаться», - отметила заместитель главы администрации городского округа Пушкинский Ольга Жданова.

Все участники форума получили дипломы, знания и опыт.

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