Более 5 тысяч ям устранят в Подольске до конца года

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Накануне также завершили работы на Пахринском проезде и рядом с домом № 32в на улице Юбилейная. Для устранения дефектов асфальтового покрытия использовали десять тон асфальтобетона.

Специалисты дорожных служб будут приводить в порядок дороги в микрорайонах, деревнях и поселках Подольска ежедневно. На этой неделе ремонт запланирован на Плещеевской улице, Нефтебазовском проезде и в других местах.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов подчеркнул, что до конца года дорожники устранят свыше 5,5 тысячи ям.

«Список составили по итогам инспектирования дорог сотрудниками территориальных отделов, а также по заявкам жителей», - подытожил Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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