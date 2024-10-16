Более 5 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья на прошлой неделе

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов провел оперативное совещание с заместителями и начальниками управлений, на котором были рассмотрены ключевые вопросы жизнеобеспечения региона. Особое внимание было уделено проблемам отопления.

Сейчас «Газпром теплоэнерго МО» проводит работы на 27 объектах, что оказывает влияние на показатели поставки тепла в округе. В связи с этим глава округа поручил организовать мероприятия по сбору данных о переходах и небольших мостах, которые не обслуживаются коммунальными службами. Планируется разработка стратегии по приведению этих объектов в порядок.

Также на встрече была обсуждена работа по вывозу мусора. До 25 октября совместно с региональными операторами будет составлена дорожная карта, направленная на приведение всех контейнерных площадок в соответствие с утверждённой схемой санитарной очистки.

«Большая работа проводится по ликвидации несанкционированных свалок - мы в лидерах по устранению навалов. Сейчас привлекаем к данным работам все компании, которые на конкурентной основе могут оказывать услуги», - отметил Максим Красноцветов.

Эти меры направлены на улучшение качества жизни жителей округа и обеспечение стабильного функционирования коммунальных служб в предстоящий осенне-зимний период.

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