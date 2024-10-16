16 октября 2024, 21:14

Более 5 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья на прошлой неделе

Минтранс Подмосковья
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Дорожные службы Подмосковья отремонтировали более 5,3 тысяч дефектов асфальтового покрытия на муниципальных и региональных дорогах на прошлой неделе. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Больше всего ям отремонтировали на дорогах Егорьевска, Шатуры, Ликино-Дулева, Воскресенского и Орехово-Зуевского городских округов.

Также ямы устранили в Балашихе Истре, Химках, и Ленинском округе.

Дорожные службы регулярно ремонтируют асфальтовое покрытие, а весь процесс с геометками и фотографиями фиксируется в системе контроля и планирования работ дорожной инфраструктуры.

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Дороги Ремонтные работы
16 октября 2024, 21:32
Оперативное совещание по предстоящему отопительному сезону прошло в Пушкино
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Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов провел оперативное совещание с заместителями и начальниками управлений, на котором были рассмотрены ключевые вопросы жизнеобеспечения региона. Особое внимание было уделено проблемам отопления.

Сейчас «Газпром теплоэнерго МО» проводит работы на 27 объектах, что оказывает влияние на показатели поставки тепла в округе. В связи с этим глава округа поручил организовать мероприятия по сбору данных о переходах и небольших мостах, которые не обслуживаются коммунальными службами. Планируется разработка стратегии по приведению этих объектов в порядок.

Также на встрече была обсуждена работа по вывозу мусора. До 25 октября совместно с региональными операторами будет составлена дорожная карта, направленная на приведение всех контейнерных площадок в соответствие с утверждённой схемой санитарной очистки.

«Большая работа проводится по ликвидации несанкционированных свалок - мы в лидерах по устранению навалов. Сейчас привлекаем к данным работам все компании, которые на конкурентной основе могут оказывать услуги», - отметил Максим Красноцветов.

Эти меры направлены на улучшение качества жизни жителей округа и обеспечение стабильного функционирования коммунальных служб в предстоящий осенне-зимний период.

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ЖКХ Отопление Пушкино
16 октября 2024, 20:47
Жители Чехова смогут выбрать водоем для санитарной очистки в 2025 году
Медиасток.рф
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Жители Московской области могут принять участие в голосовании за выбор водоема для санитарной очистки в 2025 году. От городского округа Чехов в опросе участвует мелководное хранилище на реке Лопасня.

До 15 ноября у каждого гражданина есть возможность отдать свой голос за один из 82 водоемов, расположенных в 34 округах региона.

Для участия в голосовании необходимо воспользоваться приложением «Добродел» или посетить портал «Решаем проблемы вместе». Важно авторизоваться через учетную запись на Госуслугах, чтобы голос был засчитан.

Эта инициатива реализуется в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер», стартовавшей в 2021 году. С момента ее запуска в Московской области было очищено 152 водоема общей площадью более 700 гектаров. В рамках программы проводятся мероприятия по сбору мусора и ряски с использованием многофункциональных самоходных амфибий, специально закупленных для этих целей.

Программа направлена на улучшение экологического состояния водоемов и повышение качества жизни жителей региона. Приняв участие в голосовании, каждый житель может внести свой вклад в благоустройство и сохранение природных ресурсов области.

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Чехов Водоемы
16 октября 2024, 20:35
Всероссийский форум юнармейцев «Юнкор» стартовал в Серпухове
Пресс-служба Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
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Всероссийский форум «Юнкор» открылся в Серпухове. В нем принимают участие 100 юных корреспондентов из 33 регионов страны от 14 до 17 лет.

По словам министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Шевелидзе, насыщенная образовательная программа, которую подготовил Главный штаб «Юнармии» поможет участникам развить свои журналистские навыки.

«Мы очень рады принимать у себя в Подмосковье ребят со всей России. Говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. И здесь у юнкоров очень важная и сложная задача. Работа с информацией и медиа требует внимательного и осознанного подхода», - сказала Швелидзе.

Участники на протяжении трех дней смогут посетить лекции специалистов в медиасфере, встретиться с участниками специальной военной операции, а также поучиться работе в команде.

Также ребятам предстоит создать свое собственное СМИ и подготовить несколько статей и сюжетов, которые они представят в финальный день.

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Серпухов Работа Молодежный
16 октября 2024, 20:30
Замглавы Чехова Алексей Родин проверил содержание дворов на Вишневом бульваре
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Заместитель главы Чехова Алексей Родин совместно с сотрудниками «Чеховское благоустройство» и управления контрольной деятельностью провели инспекцию на Вишневом бульваре у домов № 2, № 2а, № 3, № 4 и № 4а. В ходе проверки были выявлены различные недостатки в содержании территории, включая граффити, несанкционированную рекламу, необходимость опиловки деревьев и некачественное крепление термоусадки на качелях.

Все замечания были зафиксированы и переданы в план работ для устранения ответственным подведомственным организациям. Алексей Родин подчеркнул важность подобных мероприятий, отметив, что они помогают выявить проблемные места и недостатки в содержании дворовых территорий округа.

Напомним, что жители могут направлять обращения с просьбой о проведении необходимых работ в Управление контрольной деятельностью, Управление благоустройства Администрации городского округа, МБУ «Чеховское благоустройство» и Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Чехов.

Обращения помогут жителям оперативно сообщать о проблемах и способствовать улучшению благоустройства их районов.

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Благоустройство Чехов

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