Более 5 тысяч льготных ипотечных кредитов для семей с детьми выдали в Подмосковье с января

«Наш регион занимает второе место по количеству заявок по „семейной ипотеке“. В этом году уже выдано более пяти тысяч льготных кредитов на почти 37 миллиардов рублей», - отметил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

Помимо семейной ипотеки, многодетные семьи Московской области также могут получить выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Им предоставляют бесплатные земельные участки. Семьи, имеющие семь и более детей, или где одновременно родилось трое детей, могут получить региональный сертификат на улучшение жилищных условий.

В банк, участвующий в программе. Их список можно посмотреть по ссылке.

Ребята, которые сейчас живут в волоколамском оздоровительном лагере имени 28 Героев-панфиловцев, побывали в Центре воспроизводства редких видов животных в поселке Сычево. Дети увидели тигров, лам, викуний, джейранов и других представителей фауны.

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