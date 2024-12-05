05 декабря 2024, 21:28

Более 5 тысяч человек стали гостями исторического фестиваля в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости

Масштабный фестиваль школьных музеев завершился в Химках. Более 5 тысяч человек посетили его за месяц работы.

Историки, краеведы и учащиеся школ городского округа провели 60 увлекательных экскурсий для гостей фестиваля за время его проведения. Площадкой для масштабного проекта стал выставочный комплекс «Артишок», здесь разместились более 500 реликвий из 19 образовательных организаций.

«В этом году Химкам исполнилось 85 лет. Значимый для города юбилей. Праздничные мероприятия прошли под девизом - успех в единстве поколений! Под таким девизом прошел и фестиваль школьных музеев. Помнить наше прошлое, бережно сохранять традиции - это то, что мы прививаем химчанам с самого раннего детства и поэтому идея фестиваля школьных музеев будет развиваться. Тем более, что в 2025 году мы отметим 80-летие Великой Победы», - прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Школьники Химок в рамках фестиваля приняли участие в конкурсе тематических сочинений. Учащиеся лицея № 15 Анжелика Якубина и Мария Левочкина написали лучшие работы на темы «Герой нашего времени» и «Мой род и Химкинская земля». Отметили и эссе Кристины Касьяновой из школы «Наследие» - «Мой город Химки - культурное наследие».

Помимо этого, члены химкинского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» провели конкурс рисунков и рассказов.

Благодарственными письмами на тордественной церемонии закрытия наградили ребят, которые участвовали в организации экспозиций от своих учебных заведений и проводили экскурсии для горожан.

«Эти ребята своими силами сохраняют историю и передают ее новым поколениям. Воспитание патриотизма у молодежи - одна из ключевых задач, стоящих перед обществом, особенно в условиях современных вызовов, когда Россия снова сталкивается с необходимостью защищать свои национальные интересы. Героические примеры прошлого и настоящего, будь то подвиги Великой Отечественной войны или действия участников СВО, служат важными ориентирами для молодых людей. Спасибо каждому участнику за вклад в развитие культурного наследия нашего города», - рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Мероприятие стало одним из ключевых событий реализуемой в Химках патриотической программы, направленной на укрепление связи между поколениями и воспитание уважения к истории страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Музеи Фестивали История
05 декабря 2024, 22:52
Чемпион мира по боксу провел открытую тренировку для детей в Балашихе
Читайте нас в: Google Новости
В Балашихе прошла открытая тренировка в рамках проекта «Старший брат». Ее провел представитель фракции «Единая Россия» и чемпион мира по боксу Александр Бахтин.

Он отметил, что в Балашихе постоянно проводятся такие открытые тренировки для ребят. Регулярные занятия спортом помогают им правильно расставлять жизненные приоритеты, а такие виды спорта, как бокс или борьба, учат полному самообладанию и гармонии. Такие мероприятия являются ярким примером социальной поддержки и заботы о подрастающем поколении.

Проект «Старший брат» направлен на создание равных возможностей для детей из многодетных семей. Он помогает ребятам раскрыть свой потенциал, развиваться в атмосфере здорового образа жизни и спорта. Благодаря таким инициативам дети получают не только физическое развитие, но и важные жизненные уроки, которые помогут им в успешной самореализации в будущем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Балашиха
05 декабря 2024, 22:06
Качество содержания дворов проверили в микрорайоне Ольгино в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
Читайте нас в: Google Новости
Первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев провел проверку уборки дворов, тротуаров и детских площадок в микрорайоне Ольгино. Обход с участием представителей управляющих организаций города состоялся 5 декабря.

Комиссия осмотрела двор вблизи домов № 12 и 10 по Граничной улице, которые находятся в управлении компании «Центржилсервис». Затем проверка продолжилась по Граничной улице, мимо детского сада № 10 и нескольких торговых центров микрорайона. Особое внимание уделили чистоте тротуаров, состоянию детских игровых комплексов во дворах, а также уборке контейнерных площадок.

Все выявленные замечания были зафиксированы в протоколе для дальнейшего устранения.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова его заместители продолжают регулярно проверять уборку и состояние дворов и других общественных территорий в различных микрорайонах города.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Балашиха
05 декабря 2024, 21:31
Администрации Балашихи провела прием жителей по вопросам социальных выплат
Читайте нас в: Google Новости
В рамках декады приемов граждан, приуроченной к 23-летию партии «Единая Россия», в общественной приемной местного отделения состоялась встреча с начальником отдела социального развития администрации городского округа Балашиха Еленой Щипановой. Жители имели возможность задать ей вопросы, касающиеся работы системы здравоохранения и социальных выплат.

С 1 декабря в общественных приемных Балашихи проводятся тематические приемы, посвященные вопросам ЖКХ, образования, здравоохранения и другим актуальным темам. Для представителей партии важно не только оперативно помогать жителям в конкретных ситуациях, но и выявлять вопросы, которые требуют системного подхода.

«Все заданные в ходе приема вопросы были проработаны, и на них даны развернутые ответы. Жители поблагодарили за консультацию», - отметила Елена Щипанова.

Приемы граждан будут проходить до 10 декабря, и каждый желающий сможет получить ответы на интересующие его вопросы.

С 1 декабря в общественных приемных Балашихи проводятся тематические приемы, посвященные вопросам ЖКХ, образования, здравоохранения и другим актуальным темам. Для представителей партии важно не только оперативно помогать жителям в конкретных ситуациях, но и выявлять вопросы, которые требуют системного подхода.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Выплаты в России Балашиха
05 декабря 2024, 20:55
Спортсмены из Химок стали призерами рейтинговых соревнований по капоэйре
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Копоэйристы из Химок представили округ на рейтинговых соревнованиях в Москве. Воспитанники студии Многофункционального социального комплекса «Восход» завоевали две золотые, серебряные и бронзовые медали.

Ксения Боровко стала чемпионкой среди девочек от шести лет. Золото в категории юношей 14-15 лет у Тимофея Крылова. Помимо этого, в двух возрастных категориях серебро у Софии Рогозиной и Варвары Галицкой, а бронзовые призеры - Виктория Боровко и Иван Лобанов. Ребята сразились за почетные медали с 40 спортсменами из Москвы и области.

«На территории муниципалитета капоэйрой занимаются порядка 150 человек. Этот вид спорта сочетает в себе элементы акробатики и реального боя. Он также позволяет развивать у ребят выносливость и реакцию», - отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Отметим, что 22 декабря в столице проведут Кубок России по капоэйре. Ребята из Химок сразятся за звание лучших со спортсменами из различных регионов страны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки

Новости по теме