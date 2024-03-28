28 марта 2024, 17:28

Более 5 тонн гуманитарного груза отправили из Жуковского бойцам СВО

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Пятую партию гуманитарной помощи для бойцов спецоперации отправили из Жуковского. Об этом сообщили в администрации городского округа.

«Поступили запросы на строительные материалы и скобяные изделия, пилы, генераторы, газ, спальники, сменную летнюю одежду и обувь, маскировочные сети», - рассказала заместитель руководителя штаба КСВО городского округа Дина Тушникова Помимо этого, в состав гуманитарного груза вошли продукты, чай и сладости. Также была собрана помощь для госпиталей на передовой, отметила она.

Новую партию гуманитарного груза отправили в зону СВО 24 марта. Общими силами семей военнослужащих и неравнодушных жителей за два дня удалось собрать более пяти тонн груза.

Поддержку при сборе и отгрузке посылок оказали активисты «Молодой гвардии» и волонтеры Подмосковья.

Поддержать бойцов можно на пункте сбора гуманитарной помощи, расположенном на улице Фрунзе, д. 23 (вход со стороны Туполевского шоссе). Он работает с понедельника по пятницу с 16:00 до 18:00, в субботу - с 12:00 до 14:00. Воскресенье - выходной день.

28 марта 2024, 18:02
Кровли более 70 многоквартирных домов отремонтируют в Клину до 2025 года
Администрация Клин г.о.
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Ремонт кровель продолжается на территории Клина. Благодаря комфортной погоде в настоящее время проводятся работы как на скатных кровлях, так и на плоских крышах.

Сейчас ремонтные работы активно ведутся на нескольких адресах в городе: на улице Мечникова, дом № 12; в военном городке Клин-5; на улице Центральная, дом № 55; а также в Высоковске на улице Владыкина, дом № 14.

Работы осуществляются компанией «Лидер Строй» под надзором ГБУ «УТНКР», Фонда капитального ремонта общего имущества МКД Московской области, жителей и администрации городского округа Клин.

Планируется, что кровли отремонтируют в 71 многоквартирном доме за период с 2023 по 2025 годы. На данный момент ремонт завершен полностью в 26 домах, а на 11 объектах работы продолжаются.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Ремонтные работы
28 марта 2024, 18:01
ЦППК назначит компенсационные автобусы по будням в апреле
Медиасток.рф
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График движения пригородных поездов Савеловского направления скорректируют в апреле. На этом фоне ЦППК назначит компенсационные автобусы по будням.

Расписание автобусов сформируют, исходя из корректировок графика движения электропоездов. Пассажиры смогут совершить поездки по проездным документам на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

ЦППК напоминает, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы
28 марта 2024, 17:59
Швейная фабрика «Симлес» из Орехово-Зуева выпустит коллекцию спортодежды
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Швейная фабрика «Симлес», работающая в Орехово-Зуеве, увеличила производственную мощность в пять раз. В скором времени предприятие выпустит собственную коллекцию одежды, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Активно развиваться фабрика начала полтора года назад. Тогда из ее цехов выходило порядка трех тысяч комплектов одежды. Однако сегодня их количество увеличилось до 15-20 тысяч.

«Симлес» делает упор не только на расширение модельного ряда, но и на технологии. Руководство предприятия строит большие планы: к концу года здесь намерены выпустить собственную коллекцию инновационной спортивной одежды.

Пока продукция «Симлеса» находится в сегменте «Премиум», но руководство фабрики не исключает возможность выхода на «Эконом». В перспективе компания планирует расширить производство.

Одежда Орехово-Зуево Технологии
28 марта 2024, 17:58
Авиационно-космическому Кубку по хоккею с шайбой присвоили имя летчика Сергея Богдана в Подмосковье
Пресс-служба администрации города или района
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Авиационно-космическому Кубок по хоккею с шайбой получил имя героя России, заслуженного летчика-испытателя Сергея Богдана. Команда под его руководством ежегодно входила в число победителей турнира.

Как рассказали в администрации Жуковского, соревнования проводят среди авиационно-космических команд России. Им присвоили имя героя путем голосования в день его рождения - 27 марта.

С момента создания турнира капитан команды «Сухой» Сергей Богдан внес большой вклад в его развитие. Коллектив ежегодно входил в число победителей.

«Сергей Богдан - не только профессиональный пилот, но и мужественный человек, спортсмен с разнообразными интересами, являющийся образцом для влюбленных в небо и в спорт», - отметили в ведомстве.

Сергей Богдан начал карьеру в 1991-м году, а с 1993-го он занимал разные должности в государственном летно-испытательном центре Министерства обороны. В 2000-м году его наградили Орденом Мужества, а в 2006-м присвоили звание заслуженного летчика-испытателя России.

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Спортсмены Жуковский

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