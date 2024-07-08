Более 5 миллионов электронных рецептов на лекарства оформили в Подмосковье с начала года

«Электронные рецепты - это удобно, и пациенту не нужно ехать в поликлинику. Врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на приеме онлайн. Только с начала года наши врачи оформили более пяти миллионов электронных рецептов», - рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Электронные рецепты на льготные препараты принимают в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис». История рецептов хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг « Здоровье ».

Реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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