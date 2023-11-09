Более 5 миллионов человек посетили парки Подмосковья в октябре

«Сравнивая с прошлым годом, можно увидеть увеличение на 740 тысяч человек. Этот яркий рост подтверждает привлекательность парков нашего региона и их значимость для жителей и гостей Подмосковья», - сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Вторым по популярности в октябре стал Центральный городской парк в Пушкино - его посетили свыше 175 тысяч человек. В Центральном парке Реутова побывали 154 тысячи человек. В топ-5 также вошли парк имени Толстого и сквер имени Рубцовой в Химках.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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