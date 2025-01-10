Более 5 бригад вышли на обработку улиц противогололедной смесью в Можайске

Рабочий день специалистов «Единого дорожно-транспортного центра» начинается с восьми часов или даже раньше в зависимости от погодных условий. Для обработки используется специальная противогололедная смесь, в состав которой входит техническая соль. Одна бригада проходит в течение смены более 10 адресов.

Глава городского округа Денис Мордвинцев отметил, что погода на ближайшей неделе будет изменчивой. Температура воздуха днем поднимется до плюсовых значений, а по ночам уйдет в минус. «Работы по обеспечению безопасного проезда и прохода по дорогам и тротуарам будут продолжаться», - сказал руководитель муниципалитета.

Администрация Можайского округа предупредила автомобилистов о необходимости быть особенно внимательными на дорогах при таких погодных условиях.