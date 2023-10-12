Более 5,5 тысячи рабочих мест создали в Химках с начала года

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Сумма отгрузки химкинской продукции составила более 300 миллиардов рублей, а темпы экономического роста достигли 125%. Сильнее всего показатели отгрузки товаров выросли в логистике, сфере обрабатывающих производств и недвижимости.

Розничная торговля округа также показала положительную динамику. Оборот продукции увеличился до 112 миллиардов рублей за восемь месяцев. Это на 25% выше по отношению к прошлому году. Интернет-торговля в общем объеме достигла 10,6%.

Напомним, Химки в этом году поднялись на второе место рейтинга лучших городов Подмосковья для бизнеса по версии Forbes. Кроме того, город стал первым по реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Сейчас в округе зарегистрировано более 20 тысяч предприятий: 7,6 тысячи юридических лиц и 12, 7 тысячи индивидуальных предпринимателей. Все они могут воспользоваться поддержкой как регионального, так и федерального уровней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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