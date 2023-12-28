28 декабря 2023, 10:22

Более 5,5 тысячи процедур ЭКО провели в Подмосковье за год

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Процедуру ЭКО проводят в Подмосковье по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей». С начала года процедуру выполнили более 5,5 тысячи раз. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

«При наличии медицинских показаний, жительницам Московской области доступна процедура экстракорпорального оплодотворения. Важно, что она проводится бесплатно и в рамках ОМС», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В Подмосковье услугу можно получить бесплатно. Для этого необходимо оформить квоту. На сайте Минздрава можно подробнее ознакомиться с правилами проведения процедуры и перечнем необходимых документов.

Стало известно, что главный детский госпиталь Московской области будет носить имя Леонида Рошаля. Такое постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Медицина
28 декабря 2023, 10:54
Подмосковье направит свыше 19 миллиардов рублей на обеспечение жителей льготными лекарствами в 2024 году
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковье выделит более 19 миллиардов рублей на обеспечение жителей льготными лекарствами в 2024 году. Продлить или скорректировать рецепты можно дистанционно, напомнили в Мособлдуме.

Как рассказал председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, в регионе активно развивают службы и сервисы в сфере здравоохранения. Один из них позволяет дистанционно получить рецепт на лекарства.

«Оформить такой рецепт можно без посещения поликлиники - это может сделать лечащий врач с помощью телемедицинской консультации», - отметил Андрей Голубев.

С начала года таким способом жители оформили почти 900 тысяч рецептов на льготные препараты. Право на получение таких лекарст имеют около 700 тысяч человек.

«На льготное лекарственное обеспечение жителей Московской области в 2024 году будет выделено 19,2 миллиарда рублей - 3,3 миллиарда рублей из федерального бюджета и 15,9 миллиарда рублей - из регионального», - добавил Голубев.

Жителям напомнили, что записаться на дистанционную консультацию к врачу можно через портал «Здоровье» , информат поликлинике, а также по горячей линии 122.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Лекарства Врачи
28 декабря 2023, 10:41
Еще 80 инвесторов стали участниками программы «Земля за 1 рубль» в Подмосковье в 2023 году
МИО МО
Читайте нас в: Google Новости
Реализация льготной программы «Земля за 1 рубль» продолжается в Подмосковье. В этом году ее участниками стали 80 инвесторов. Данная мера господдержки предоставляет бизнесу возможность арендовать землю за символическую цену под размещение импортозамещающего производства.

«Общий объем заявленных инвестиций по проектам, которые реализуются в рамках этой программы, превышает 63 миллиарда рублей. Запуск новых предприятий позволит создать почти 6 тысяч рабочих мест в нашем регионе», - заявила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Программу «Земля за 1 рубль» запустили в Московской области в марте 2022 года. Только в этом году представители бизнеса получили в аренду 101 земельный участок общей площадью около 500 гектаров.

«В этом году мы сократили сроки получения земли - от заявки до проверки бизнес-идеи и заключения договора, который мы сами регистрируем в Росреестре, проходит 20 календарных дней», - добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подобрать локацию для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Льготы Бизнес
28 декабря 2023, 10:22
Подмосковное Минэнеретики возглавило региональный инвестиционный рейтинг
Минэнерго МО
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковное Минэнергетики стало победителем регионального инвестиционного рейтинга в номинации «Лидер биоэнергетики». Его ежегодно формирует Ассоциация развития возобновляемой энергетики.

Как рассказали в министерстве, в Подмосковье работает биогазовый комплекс «Тимохово» - крупнейший полион твердых коммунальных отходов в Европе. Он позволяет снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в воздух.

Региональный инвестиционный рейтинг показывает значимость региона на отечественном рынке возобновляемой энергетики, а также природного и научно-технического потенциала.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Рейтинги
28 декабря 2023, 09:40
Администрация Лобни передала три машины городской больнице для выездов к пациентам
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается. В Московской области средний по стране уровень не превышен, однако врачам приходится все сложнее. Администрация Лобни поддержала медиков и передала им три машины для обслуживания пациентов на дому.

Теперь врачам стало проще добираться до пациентов, которые очень часто из-за высокой температуры не могут сами прийти в поликлинику.

«Количество респираторных вирусных заболеваний выросло в разы, и в этом плане очень хочется поблагодарить администрацию городского округа Лобня за помощь в предоставлении транспорта. Это был пиковый день, когда заместители главы города отдали нам три машины. Это позволило нам обработать порядка 400 вызовов», - рассказала главный врач Лобненской центральной городской больницы Виктория Тен.

Те, кто поставил прививку от гриппа, переносят инфекцию гораздо легче, а порой даже незаметно для себя. Если же прививки нет, необходимо быть максимально осторожным: не переохлаждаться, укреплять иммунитет, тщательно мыть руки и носить маску в местах, где собирается много людей.

«Заболеваемость по сравнению с осенним периодом повысилась в 2,5 раза. Если брать статистику, то за прошлую неделю мы обслужили более 800 пациентов на дому, и в полтора раза больше стало пациентов в поликлинике, в кабинете неотложной помощи», - сказал заведующий городской поликлиникой № 1 Махир Алиев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Лобня Врачи

Новости по теме