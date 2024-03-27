Более 460 школьников приняли участие в экоконкурсе «Мы за чистое Подмосковье»

Читайте нас в:

Конкурс направлен на приобщение школьников к правильному и экологическому образу жизни. Ребята представили работы в таких номинациях, как «Социально-экологический видеоролик», «Анимация и трехмерное моделирование», а также «Социально-экологический проект». Участники затронули важные экологические аспекты, например раздельный сбор отходов, дизайн и удобство контейнерно-бункерного парка, установка экопунктов и многое другое.

Региональный оператор «Хартия» стал партнером конкурса. Он организовал для гостей и участников конкурса экологическую лекцию, а также эковикторину.

Победителей конкурса наградили дипломами и памятными сувенирами. Итоговый протокол конкурса разместили на сайте организаторов в разделе «Естественно-экологическое направление и экологическое воспитание».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».