Более 45 тысяч жителей Подмосковья воспользовались онлайн-услугой по перераспределению земли

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Воспользоваться услугой могут как владельцы земель для ИЖС, так и для ведения личного подсобного хозяйства. С ее помощью можно увеличить площадь надела для выравнивания его границ по цене, равной половине от кадастровой стоимости «прирезаемого» участка.

«Прежде чем обращаться за услугой, на портале РПГУ заявители могут уточнить, имеет ли участок ограничения и обременения. А с помощью чат-бота можно рассчитать стоимость прирезки при перераспределении земельного участка», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Внимание заявителей обращают на то, что нельзя прирезать участок, который находится на ограниченных в обороте землях, например, в охранных или санитарных зонах.

Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

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