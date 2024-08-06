Более 430 детских площадок отремонтировали в Подмосковье в июле
Более 430 игровых элементов отремонтировали на детских площадках Подмосковья по заявкам жителей в июле. Контролировали работы инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве уточнили, что в Можайском городском округе рабочие отремонтировали горки на детских площадках в селе Семеновское, а также на улице Победы.
Кроме того, работы провели и в Химках на Зеленой улице. Там специалисты отремонтировали и покрасили все игровые элементы детской игровой площадки.
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