Более 430 детских площадок отремонтировали в Подмосковье в июле

В ведомстве уточнили, что в Можайском городском округе рабочие отремонтировали горки на детских площадках в селе Семеновское, а также на улице Победы.

Кроме того, работы провели и в Химках на Зеленой улице. Там специалисты отремонтировали и покрасили все игровые элементы детской игровой площадки.

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