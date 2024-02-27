Более 43 тысяч телемедицинских консультаций провели в Химках за год

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Онлайн-консультации охватывали широкий спектр услуг: от общения с педиатрами до консультаций с узкопрофильными специалистами, такими как кардиологи, эндокринологи и неврологи.

«Телемедицинские консультации значительно сократили количество личных посещений поликлиники, что, в свою очередь, помогло уменьшить количество случаев заболеваний в периоды распространения вирусных инфекций», - отметила заместитель главного врача Химкинской больницы Ирина Должкова.

Телемедицинские консультации предполагают возможность мониторинга состояния пациента, корректировку назначенного лечения и выписку электронных рецептов. Такой подход значительно экономит время пациентов, сокращая ожидание приема до недели.

Для записи на телемедицинскую консультацию доступны несколько удобных способов: через порталы «Здоровье», «Гостелемед», по телефону контакт-центра 122 или непосредственно у лечащего врача. Важным условием является наличие первичного очного осмотра.

Жители Химок также могут воспользоваться социальной сетью «ВКонтакте» для записи на прием к врачу и получения информации о свободных талонах через мини-приложение «Госуслуги».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в минувшем году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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