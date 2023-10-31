Более 420 самостроев привели в порядок в соответствии с нормами в Подмосковье с начала года
С начала года в Подмосковье привели в соответствие с градостроительными нормами 426 самостроев. Это склады, объекты транспортного назначения и другие постройки. Теперь на них создано свыше четырех тысяч рабочих мест, а также более 25,5 миллиона рублей вовлечено в ежегодный налоговый оборот региона.
Строительный надзор Подмосковья регулярно публикует информацию о самостроях на интерактивной карте портале «Добродел». При обнаружении подобных построек жители также могут сообщить о них, разместив фото и данные объектов на портале.
Для удобства жителей Главгосстройнадзор Московской области оцифровал муниципальную услугу по направлению уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства. Теперь подать заявку можно на региональном портале госуслуг.
Вовлечение имущества в оборот - важная задача для экономики. Ранее об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьев. Этому направлению, по его словам, традиционно уделяют усиленное внимание.
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