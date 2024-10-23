Более 42 тысяч тонн майонеза произвели в Подмосковье с начала года

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточняют, что за указанный период местные предприятия выпустили 42,4 тысячи тонн майонеза. Эти данные свидетельствуют о том, что подмосковные производители занимают более 32% рынка Центрального федерального округа и свыше 8% от общего объема производства в России.

В ассортименте представлены такие виды майонеза, как классический провансаль, оливковый, с лимонным соком, на перепелиных яйцах и вегетарианский. Среди крупнейших производителей в регионе выделяются ООО ПК «Ильинское 95», расположенное в городском округе Щелково, которое выпускает майонез под брендами «Родной край» и Gudberg.

Также на рынке представлено ООО «Ногинский Пищевой Комбинат», производящее майонез под марками «Марианна», «Оскар» и Solio. В городском округе Домодедово действует ПК «Тогрус», где выпускают майонез и майонезные соусы под маркой «Торгус».