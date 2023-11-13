Более 42 тысяч патрулирований в Подмосковье провела лесная охрана с начала года

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Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, патрулирования проводят согласно утвержденным маршрутам, которые максимально приближены к населенным пунктам и местам, где проводят работы по охране, защите и воспроизводству лесов.

«Вместе с лесной охраной в рейды выходили сотрудники правоохранительных органов, территориальных подразделений МЧС, органов местного самоуправления, а также общественные инспекторы, представители казачьих обществ и волонтеры (851)», - сказал глава ведомства ОЛег Баженов.

Больше всего рейдов провели в Подольске, Истре, Ступине, Шатуре и Звенигороде.

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