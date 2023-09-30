Более 4000 рабочих мест создадут в Подмосковье привлеченные с начала года инвесторы

30 сентября 2023, 00:30
Корпорация развития Московской области (КРМО)
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Более 30 инвесторов пришли в Подмосковье с января по сентябрь 2023 года. В регионе они создадут свыше 4000 рабочих мест, рассказала зампред правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвесторы, которых привлекла Корпорация развития Московской области, планируют вести бизнес в различных сферах. Среди направления их деятельности - металлообработка, производство строительных и отделочных материалов, пищевая и химическая промышленность, машиностроение.

«За девять месяцев этого года при содействии Корпорации развития региона мы подписали 33 инвестиционных соглашения на общую сумму свыше 38 миллиардов рублей. Реализация новых проектов позволит создать в Подмосковье более 4,3 тысячи рабочих мест», - уточнила Зиновьева.

Инвесторы из России, Китая и Белоруссии На территории ОЭЗ «Кашира» компания «Л-Пак», один из крупнейших инвесторов, будет строить завод по производству гофрированного картона и упаковочной продукции. Вложения в предприятие должны составить порядка 19 миллиардов рублей.

Свыше трех миллиардов вложат в создание современной кондитерской фабрики и логистического комплекса на территории Лыткарина. Такие планы - у белорусского инвестора «Юнивест».

А в городском округе Павловский Посад еще одна компания из Белоруссии - «ЛентаБел» - запустит текстильное производство. Участок под него она получила в рамках программы «Земля за один рубль».

При содействии КРМО реализовывать проекты на территории Московской области начали и китайские инвесторы. Например, компания «СиЭнПи Рус» запустит производство промышленных насосных станций. Его разместят в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском округе.

Несколько крупных инвесторов увеличили производственные мощности в Подмосковье благодаря запуску новых предприятий.

У группы компаний «Металлика-Дизайн», которая изготавливает изделия из металлов, полимеров и композитов, начало работать предприятие в Солнечногорске. В него вложили два миллиарда рублей.

В производство уходовой косметики «Виэнти Продакшн Групп» инвестировали более миллиарда. К выпуску продукции приступили в тоже в «Есипово».

Принцип одного окна Гендиректор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин обратил внимание, что организация работает по принципу одного окна. Ее специалисты полностью сопровождают весь процесс реализации инвестиционных проектов - от выбора земельного участка или площадки в индустриальных парках и ОЭЗ до запуска предприятия.

«В этом году подписаны соглашения с инвесторами, которые планируют строить на территории Подмосковья предприятия в самых разных направлениях: от металлообработки до пищевой промышленности. Общая площадь этих предприятий - более 85 гектаров», - заметил Слипенькин.

Он подчеркнул, что такая площадь соответствует масштабам 115 футбольных полей.

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Более 30 инвесторов пришли в Подмосковье с января по сентябрь 2023 года. В регионе они создадут свыше 4000 рабочих мест, рассказала зампред правительства - министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестиции Бизнес
Подмосковный школьник Святослав Разумов вошел в число победителей чемпионата высоких технологий
23 октября 2023, 17:19
ЦМИТ Жуковский
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Школьник из Жуковского Святослав Разумов вошел в число победителей чемпионата высоких технологий Молодые профессионалы — 2023» в компетенции «Нейросети и большие данные». Юноша является воспитанником Центра молодежного инновационного творчества «Жуковский».

Финал чемпионата проходил в Великом Новгороде. На заключительном этапе участники определяли и распознавали номера автомобилей по изображению, а также переводили их в текстовый формат.

«Нейросети и большие данные играли важную роль в автоматизации и ускорении процесса распознавания, поскольку ручное распознавание занимает много времени. Моя основная задача заключалась в написании кода, который подавал изображение на вход нейросети», - отметил Разумов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что педагоги из КНР будут преподавать китайский язык в регионе.

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Школьники Жуковский
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч звонков за неделю
23 октября 2023, 17:12
Минтранс Подмосковья
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Служба помощи при ДТП получила свыше трех тысяч звонков за неделю в Подмосковье. Операторы помогли оформить европротоколы 388 водителям.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, помощь по оформлению аварии за неделю получили 1,1 тысячи человек.

Служба помощи при ДТП оказывает бесплатные консультации жителям, попавшим в аварию. Обратиться туда можно по телефону и лично - в центры в 15 округах региона. Они находятся в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках и других муниципалитетах.

Получить консультацию оператора можно по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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ДТП Дороги
Митинг и концерт ко Дню призывника прошли в Солнечногорске
23 октября 2023, 16:57
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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День призывника прошел в Солнечногорске. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику выпускникам курсов «Выстрел», погибшим в Великой Отечественной войне, а затем приняли участие в концерте.

Участие в митинге приняли призывники, кадеты, юнармейцы, а также представители администрации городского округа Солнечногорск, военного комиссариата, ветераны и члены местного отделения «Боевого братства».

«Уверен, что для наших солнечногорских ребят армейская служба станет хорошей школой жизни. Всегда помните, что военная служба - это святой долг каждого, будьте достойны своих дедов, отцов и старших братьев!» - сказал военный комиссар городского округа Солнечногорск Константин Ахметшин.

После торжественной части в доме культуры «Выстрел» прошел концерт. Для гостей выступили солисты и творческие коллективы округа.

Всего в рамках этой осенней кампании призывниками станут 150 юношей из Солнечногорска. Напомним, что они не будут проходить службу в зоне в специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации.

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Солнечногорск
Операторы горячей линии МФЦ в Подмосковье приняли свыше 22 тысяч звонков за неделю
23 октября 2023, 16:50
Unsplash
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Операторы горячей линии подмосковного МФЦ обработали около 22,5 тысячи звонков за неделю. Ежедневно они получают около четырех тысяч обращений.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, узнать о статусе заявления, выплатах, компенсациях, а также получить консультацию по услугам можно по номеру 122. Чаще всего жители обращаются по поводу оформления прописки или временной регистрации, получения социальных карт и создания учетной записи ЕСИА.

На региональном портале в электронном виде можно получить свыше 300 госуслуг. Подать заявление можно в любое удобное время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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МФЦ

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