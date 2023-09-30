Более 4000 рабочих мест создадут в Подмосковье привлеченные с начала года инвесторы

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Инвесторы, которых привлекла Корпорация развития Московской области, планируют вести бизнес в различных сферах. Среди направления их деятельности - металлообработка, производство строительных и отделочных материалов, пищевая и химическая промышленность, машиностроение.

«За девять месяцев этого года при содействии Корпорации развития региона мы подписали 33 инвестиционных соглашения на общую сумму свыше 38 миллиардов рублей. Реализация новых проектов позволит создать в Подмосковье более 4,3 тысячи рабочих мест», - уточнила Зиновьева.

Инвесторы из России, Китая и Белоруссии На территории ОЭЗ «Кашира» компания «Л-Пак», один из крупнейших инвесторов, будет строить завод по производству гофрированного картона и упаковочной продукции. Вложения в предприятие должны составить порядка 19 миллиардов рублей.

Свыше трех миллиардов вложат в создание современной кондитерской фабрики и логистического комплекса на территории Лыткарина. Такие планы - у белорусского инвестора «Юнивест».

А в городском округе Павловский Посад еще одна компания из Белоруссии - «ЛентаБел» - запустит текстильное производство. Участок под него она получила в рамках программы «Земля за один рубль».

При содействии КРМО реализовывать проекты на территории Московской области начали и китайские инвесторы. Например, компания «СиЭнПи Рус» запустит производство промышленных насосных станций. Его разместят в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском округе.

Несколько крупных инвесторов увеличили производственные мощности в Подмосковье благодаря запуску новых предприятий.

У группы компаний «Металлика-Дизайн», которая изготавливает изделия из металлов, полимеров и композитов, начало работать предприятие в Солнечногорске. В него вложили два миллиарда рублей.

В производство уходовой косметики «Виэнти Продакшн Групп» инвестировали более миллиарда. К выпуску продукции приступили в тоже в «Есипово».

Принцип одного окна Гендиректор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин обратил внимание, что организация работает по принципу одного окна. Ее специалисты полностью сопровождают весь процесс реализации инвестиционных проектов - от выбора земельного участка или площадки в индустриальных парках и ОЭЗ до запуска предприятия.

«В этом году подписаны соглашения с инвесторами, которые планируют строить на территории Подмосковья предприятия в самых разных направлениях: от металлообработки до пищевой промышленности. Общая площадь этих предприятий - более 85 гектаров», - заметил Слипенькин.

Он подчеркнул, что такая площадь соответствует масштабам 115 футбольных полей.

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Более 30 инвесторов пришли в Подмосковье с января по сентябрь 2023 года. В регионе они создадут свыше 4000 рабочих мест, рассказала зампред правительства - министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.