Более 400 юных спортсменов выступили на «Волейбольном марафоне» в Одинцове

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Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, в рамках марафона состоялось сразу несколько спортивных мероприятий: финальный тур чемпионата школьной лиги «Заречье-Одинцово», финал турнира «Волейбольная семья „Заречье-Одинцово“, матч звезд школьной лиги, соревнования „Волейбольные старты“ и эстафеты для воспитанников Одинцовского детского сада № 54.

Победителями «Школьной лиги» стала «Команда Александры Верной» из лицея-интерната «Подмосковный», второе место заняла «Команда Бориса Якимушкина» из спортивной школы «Перспектива», а «бронзу» получили волейболисты «Команды Алены Лозюк» из Лесногородской школы.

Тренировали команды профессиональные спортсмены женской волейбольной команды «Заречье-Одинцово».

Всего в «Волейбольный стартах» участники соревновались в пяти эстафетах: «Мяч в корзину», «Подача в коврики», «Прыжок в высоту», «Пас в кольцо» и «Змейка».

По итогам турнира золотой и серебряный кубки завоевала «Команда Дарьи Рысевой» из гимназии Святителя Василия Великого, а «бронзу» получила «Команда Александры Верной» из лицея-интерната «Подмосковный».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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