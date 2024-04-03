Более 400 юных спортсменов выступили на «Волейбольном марафоне» в Одинцове
Масштабный «Волейбольный марафон» прошел в Одинцовском городском округе 31 марта. В соревнованиях приняли участие более 400 юных спортсменов.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, в рамках марафона состоялось сразу несколько спортивных мероприятий: финальный тур чемпионата школьной лиги «Заречье-Одинцово», финал турнира «Волейбольная семья „Заречье-Одинцово“, матч звезд школьной лиги, соревнования „Волейбольные старты“ и эстафеты для воспитанников Одинцовского детского сада № 54.
Победителями «Школьной лиги» стала «Команда Александры Верной» из лицея-интерната «Подмосковный», второе место заняла «Команда Бориса Якимушкина» из спортивной школы «Перспектива», а «бронзу» получили волейболисты «Команды Алены Лозюк» из Лесногородской школы.
Тренировали команды профессиональные спортсмены женской волейбольной команды «Заречье-Одинцово».
Всего в «Волейбольный стартах» участники соревновались в пяти эстафетах: «Мяч в корзину», «Подача в коврики», «Прыжок в высоту», «Пас в кольцо» и «Змейка».
По итогам турнира золотой и серебряный кубки завоевала «Команда Дарьи Рысевой» из гимназии Святителя Василия Великого, а «бронзу» получила «Команда Александры Верной» из лицея-интерната «Подмосковный».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».