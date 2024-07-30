Более 400 выпускников гуманитарного вуза в Коломне придут работать в школы

«Практически все наши молодые педагоги уже нашли себе место работы, преимущественно это образовательные учреждения региона. Наш вуз делает все возможное, чтобы студенты получили востребованное временем образование, и в школы Московской области пришли квалифицированные кадры - целеустремленные, творческие, продвинутые учителя», - сказала ректор Государственного социально-гуманитарного университета Жанна Леонова.

В регионе поддерживают учителей. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева выпускники, которые пришли работать в образовательные учреждения, получат выплату в размере 150 тысяч рублей. Ежемесячно им будут доплачивать пять тысяч рублей. Они также смогут заработать дополнительную прибавку в размере 11 тысяч рублей, если возьмут на себя классное руководство. Помимо этого, педагоги в праве рассчитывать на жилищный сертификат по программе «Социальная ипотека». В городском округе Коломна уже семь учителей воспользовались этим преимуществом.

Также действует выплата - один миллион рублей в рамках программы «Земский учитель», стимулирующие выплаты для педагогов школ из «зелёной зоны», учителям, подготовившим двух и более стобалльников на ЕГЭ.

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