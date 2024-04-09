Более 400 тысяч поездок на электросамокатах совершили в Подмосковье весной
Жители и гости Московской области арендовали электросамокаты около 400 тысяч раз с начала сезона. В региональном Минтрансе уточняют, что к аренде доступно более 21 тысячи СИМ в 21 округе.
Наибольшей популярностью электросамокаты пользуются в Красногорске, Мытищах и Люберцах - всего там зафиксировано более 50 тысяч поездок. Отмечается, что среднее время аренды составляет 16 минут, а среднее расстояние - пять километров.
В ведомстве напомнили, что с 1 марта 2023 года ввели новую категорию транспортных средств - средства индивидуальной мобильности. К ним относятся электросамокаты, гироскутеры и моноколеса. Жителей и гостей региона призывают соблюдать ПДД и правильно парковать арендованные СИМ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.
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