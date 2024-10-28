Более 400 тонн макулатуры собрали в Подмосковье за неделю
Более 400 тонн макулатуры собрали в Подмосковье за неделю в рамках акции «БумБатл». Сдать ненужные газеты, журналы или картон можно на любой из 48 площадок «Мегабак» или в молодежных центрах региона.
Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, «БумБатл - это большой проект в рамках которого проходит не только сбор макулатуры, но и экологические уроки.
«Акция „БумБатл“ направлена на формирование у жителей региона активной жизненной позиции в области природоохранной деятельности», - подчеркнули в ведомстве.
В прошлом году Подмосковье заняло первое место в России по количеству собранной макулатуры.