Более 400 студентов выпустил Институт культуры в Химках в 2024 году

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов встретился с председателем Железнодорожной городской организации Всероссийского общества инвалидов Светланой Терехиной. В ближайшее время они решили организовать турнир по боулингу среди инвалидов в Балашихе.

Также на встрече поговорили о важности таких мероприятий и обсудили задачи, которые стоят перед обществом инвалидов.

«Считаю, что такие мероприятия очень важны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они помогают социализироваться, найти новых друзей, а также получить заряд положительных эмоций» - подчеркнул депутат Тарас Ефимов.

Железнодорожная городская организация Всероссийского общества инвалидов защищает права и интересы людей с ограниченными возможностями, обеспечивает их медицинской техникой и лекарствами, помогает освоиться в социуме.

Реабилитационный центр для слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде осенью. Троице-Сергиева Лавра пыталась создать учреждение за счет благотворительных средств, однако это оказалось непросто. Помочь благому делу вызвался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , благодаря чему центр откроет свои двери уже в этом сентябре.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».