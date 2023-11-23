Более 400 социальных предпринимателей Подмосковья получили гранты с начала года
Итоги конкурсного отбора на получение грантов для молодых и социальных предпринимателей подвели в Московской области. С начала 2023 года поддержку получили более 400 бизнесменов.
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что претендентами на получение грантовой поддержки могут стать бизнесмены, не достигшие 25-летнего возраста, а также предприниматели, обладающие статусом социальных.
«По итогам конкурсного отбора победителями признаны 433 предпринимателя, из них 305 - социальные, 128 - молодые», - добавила Екатерина Зиновьева.
Она подчеркнула, что суммарный объем помощи предпринимателям с начала года составил 211 миллионов рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса на территории Московской области. Он подчеркнул, что считает важным продолжать поддержку предпринимателей.
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