Более 400 социальных предпринимателей Подмосковья получили гранты с начала года

Певица и композитор Екатерина Морохотова представила сольный концерт «Все = Весна!» в Щелкове. Солистка Щелковского эстрадно-духового оркестра выступила на сцене местного театра.

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Гостей концерта ждала авторская музыка и необычное оформление сцены. Сама идея концерта - это медитация, в которой зритель чувствовал себя участником творческого процесса.

«Это мой новый этап. Как и у каждого из вас, в моей жизни случались потери, которые научили меня быть сильнее, которые научили меня двигаться вперед. Я считаю, что именно эти события заставляют нас совершенствоваться, заставляют нас выходить на новый уровень. Поэтому для меня этот концерт - это совершенно новый уровень, это мой новый путь становления», - поделилась Екатерина Морохотова.

Зрители оценили уникальный голос Екатерины, живой звук, новые аранжировки, приглашенных артистов и современное видео-сопровождение.

«Щелковский театр - это очень кайфовая площадка. Здесь работают профессиональные люди, и нам это тоже [помогло] для реализации шоу. Потому что это не концерт - это повествование, некая история. Там три отделения, каждая песня звучит, переходя из одной в другую. Это классная, философская, глубокая вещь», - отметила режиссер шоу-программы Юлия Дехнич.