03 октября 2024, 19:10

Более 400 скамеек покрасили в Истре с начала лета

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В городском округе Истра продолжают обновлять малые архитектурные формы. С 1 июня сотрудники службы благоустройства покрасили 405 скамеек и 203 урны.

В Истре с начала лета и по настоящее время отремонтировали 26 опор для сушки белья, 52 скамейки и 21 урну, также установили 32 новые лавочки и 17 новых урн. Специалисты Дирекции обслуживания дорожного хозяйства и благоустройства покрасили 405 скамеек и 203 урны.

Отметим, что основные работы по ремонту и покраске провели в весной, а летом устанавливали малые архитектурные формы.

Сотрудники муниципальной службы благоустройства городского округа Истра продолжают обновлять объекты. Так, за прошлую неделю они отремонтировали 16 элементов архитектуры: лавочки и урны в Кострово, Онуфриево, Дедовске, Глебовском, Рождествено и Павловской Слободе.

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Благоустройство Истра Работа
03 октября 2024, 19:42
Подъезд к контейнерной площадке оборудовали по улице Тумс-1 в Ногинске
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В Ногинске Богородского городского округа по просьбам жителей обустроили новый подъезд к контейнерной площадке у дома № 1 по улице Тумс-1. Работы провели совместно с Управлением благоустройства администрации муниципалитета.

Местные жители жаловались на плохое состояние мусорной площадки вблизи дома № 1 по улице Тумс-1. Рабочие привезли асфальтовую крошку, подсыпали и разравняли ее у входной группы к контейнерной площадке. Нововведение улучшит подъезд к ней и облегчит вывоз отходов.

Также в Ногинске обновили детскую горку. Горожане просили об этом на личном приеме у депутата Совета депутатов Богородского округа Олега Пушенка. Работы по обустройству проезда к мусорной площадке, а также по ремонту горки на детской площадке провели подрядчики вместе с сотрудниками Управления благоустройства администрации округа.

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Благоустройство Мусор Богородский
03 октября 2024, 19:34
«Работа учителя — это большая ответственность». Воробьев — о мерах поддержки педагогов
Сергей Хакимов
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В Подмосковье учатся более 1,1 миллиона школьников, из них 117 тысяч — сели за парту впервые. Регион регулярно предоставляет различные меры поддержки педагогов, ведь их работа — это большая ответственность и очень важный труд. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье учатся более 1,1 миллиона школьников, из них 117 тысяч - сели за парту впервые. Регион регулярно предоставляет различные меры поддержки педагогов, ведь их работа - это большая ответственность и очень важный труд. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Молодые специалисты получают по шесть тысяч рублей ежемесячно, а классные руководители - 11 тысяч. Кроме того, педагогам компенсируют стоимость аренды жилья 20 тысяч рублей или 30 тысяч - для супругов, пояснил губернатор.

«В регионе существует социальная и бюджетная ипотеки, пособие молодым специалистам - 50 тысяч рублей при трудоустройстве и 100 тысяч рублей после двух лет работы, 150 тысяч рублей за подготовку двух и более стобалльников. Также работает программа „Земский учитель“ - это один миллион рублей», - отметил глава региона.

Кроме того, денежные выплаты получают учителя за участие в премиях «Лучший учитель-предметник» и «Лучший учитель начальных классов» - 300 тысяч рублей, а также за участия в различных конкурсах.

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Андрей Воробьев Учителя Работа Школьники Социальная ипотека
03 октября 2024, 19:27
Волонтеры из Богородского округа отправят открытки в дом престарелых
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В рамках программы «Внуки по переписке» волонтеры из Богородского городского округа передадут открытки с поздравлениями для пожилых людей. В акции приняли участие студенты ногинского колледжа.

Учащиеся ногинского колледжа нарисовали рисунки и написали поздравления. Созданные своими руками открытки передадут сотрудникам фонда «Весна в окошке» в Балашихе и отправят по почте в город Бийск Алтайского края в дом престарелых.

Благодаря акции «Внуки по переписке» одинокие люди по всей России могут получить от добровольцев послания: письма и открытки. Волонтерская программа укрепляет связь между разными поколениями и напоминает о важности заботы и уважения к людям старшего поколения. Более 5000 пожилых людей уже получили такие письма.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Богородский
03 октября 2024, 18:50
Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за оскорбления в интернете
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило жителям региона об ответственности за оскорбления в интернете. Несдержанность в сети может грозить штрафом, принудительными работами или лишением свободы.

Как пояснили в ведомстве, в случаях, если высказывания в интернете вызвали ненависть, вражду, унизили человеческое достоинство по расовым, национальным, религиозным или социальным признакам, может наступить уголовная ответственность.

Это штраф от 300 до 500 тысяч рублей или сумма заработка за два-три года, а также принудительные работы до четырех лет с ограничением права занимать определенные должности до трех лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Интернет

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