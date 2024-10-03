Более 400 скамеек покрасили в Истре с начала лета

В Истре с начала лета и по настоящее время отремонтировали 26 опор для сушки белья, 52 скамейки и 21 урну, также установили 32 новые лавочки и 17 новых урн. Специалисты Дирекции обслуживания дорожного хозяйства и благоустройства покрасили 405 скамеек и 203 урны.

Отметим, что основные работы по ремонту и покраске провели в весной, а летом устанавливали малые архитектурные формы.

Сотрудники муниципальной службы благоустройства городского округа Истра продолжают обновлять объекты. Так, за прошлую неделю они отремонтировали 16 элементов архитектуры: лавочки и урны в Кострово, Онуфриево, Дедовске, Глебовском, Рождествено и Павловской Слободе.

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