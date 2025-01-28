Более 400 школьников приняли участие в профориентационной акции в Дмитрове

В форуме участвовали Дмитровский техникум, Московское представительство Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, Дмитровский рыбопромышленный колледж, РГУ соцтехнологий и другие вузы и сузы. Главной целью акции была помощь старшеклассникам в выборе будущего направления для продолжения обучения и работы.

Работа форума проходила в шести секциях, где рассматривали перспективы получения образования и применения знаний, востребованность профессий, связанных с инжинирингом, искусственным интеллектом, цифровыми технологиями и кибербезопасностью. Школьники активно общались с представителями вузов и сузов.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин рассказал, что такая акция проводится в Дмитрове уже в четвертый раз и привлекает с каждым годом все больше участников. «Школьники получили уникальную возможность пообщаться с представителями различных учебных заведений и производств, что поможет им сделать осознанный выбор будущей профессии», - отметил руководитель муниципалитета.