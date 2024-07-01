Более 400 школьников из Лобни получили аттестаты о среднем образовании

В этом году документ получили 412 выпускников городского округа. На вручении аттестатов лицеистам была и глава Лобни.

«Каждый аттестат - это символ пройденного пути, наполненного уроками, трудностями, и, конечно, радостными моментами. Это символ тех знаний и навыков, которые наши выпускники приобретали все эти годы. Мы гордимся каждым из них и желаем им уверенности в своих силах, достижения поставленных целей и непременного успеха в будущем», - поздравила ребят глава Лобни Анна Кротова.

Отметим, что развитию сферы образования в округе уделяют большое внимание. Сейчас в Лобне возводят одну из крупнейших школ Подмосковья. Это будет инженерно-технический лицей, в котором дети смогут получить профильное образование. Здесь будут учиться 2200 школьников.

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