Более 400 организаций приняли участие в форуме «Мой бизнес» в Подмосковье

Начальник управления и поддержки предпринимательства Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Людмила Лисятникова отметила важность проведения подобных мероприятия, где участники могут обменяться опытом. Кроме того, она добавила, что только в Подмосковье зарегистрировано 443 тысячи предпринимателей и более 600 тысяч самозанятых.

«Такие форумы крайне важны. Каждый год мы встречаемся с коллегами, обмениваемся опытом, перенимаем лучшие практики, стараемся их внедрять у себя в регионах и это даёт свои результаты. Ежегодно количество предпринимателей, которые пользуются услугой „Мой бизнес“, растет», - указала Людмила Лисятникова.

На форуме также продемонстрировали разработки в цифровой среде. Новые платформы и приложения помогают бизнес-сообществу в их работе, облегчают поиск новых рынков сбыта и позволяют расширить производство не только на местном уровне, но и по всей территории России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье.

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