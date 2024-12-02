02 декабря 2024, 15:52

Более 400 мероприятий проведут зимой в Дмитрове

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Зимний сезон торжественно открыли в двух парках в Дмитрове. В муниципалитете стартовал проект «Зима в Подмосковье».

Открытие прошло в парке «Сосновый бор» в Дмитрове и в парке имени И. А. Лямина в Яхроме. Организовали мероприятия сотрудники центрального дворца культуры «Созвездие».

В Дмитрове провели конкурсы и игровую программу. Также перед гостями парка выступили артисты Дворца культуры. В Яхроме подготовили концерт «Старые добрые песни» и развлекательную программу. Жители смогли поучаствовать в зимних играх и мастер-классах.

«Всего в округе проведут свыше 400 культурно-массовых и спортивных мероприятий на любой вкус и возраст», - сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Отметим, что мероприятия прошли в рамках масштабной культурной программы, которую проводят благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

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Дмитров Парки
02 декабря 2024, 16:01
Школьники из Дмитрова стали призерами международного вокального конкурса
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Юные вокалисты из Дмитрова поучаствовали в международном конкурсе-фестивале «Мы вместе» в Москве. Они стали лауреатами престижного творческого состязания.

Конкурс учрежден композитором детских песен Александром Ермоловым и проводится уже много лет. В нем участвуют дети из разных регионов России.

Дмитров на фестивале представили вокалисты из сельского дома культуры «Останкино». Они выступили под руководством педагога Елены Шкурко.

Лауреатами II степени стали Елизавета Семерчева и Ульяна Чупова, лауреатами III степени признали Наталью Молчанюк. Все выступающие представиляли вокальный ансамбль Viva kids.

Также дипломантом конкурса стал Валерий Оганесян из вокального ансамбля «Фьюжн».

«Поздравляю ребят с успешным выступлением! Желаю им новых творческих побед и не угасающего огня любви к музыке! Пусть этот конкурс станет для них важным этапом на пути к вершинам вокального мастерства!» - сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

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Дети Музыка Дмитров конкурсы
02 декабря 2024, 14:54
Обновленный сквер Ногина открылся в Богородском округе
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Сквер в центре Ногинска открылся после реконструкции. Здесь установили новые опоры освещения, камеры видеонаблюдения, скамейки, урны и малые архитектурные формы.

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Реконструкцию сквера Ногина удалось осуществить в кратчайшие сроки. Работы здесь начались в середине октября этого года.

В рамках проекта установили 27 новых опор освещения, камеры видеонаблюдения «Безопасный регион», скамейки, урны и малые архитектурные формы. Отремонтировали пешеходные дорожки, уложили брусчатку, заменили бордюрный камень.

Как отмечают сами жители, город становится другим - более нарядным, чистым. Во всей красе сквер Ногина жители смогут оценить весной, когда взойдет газон и будут высажены многолетние растения и цветы.

Впереди - масштабная программа по благоустройству Ногинска. В частности, речь идет о реконструировании скверов Карла Маркса и Бугрова, Богородского проспекта вдоль улицы Декабристов. В ближайшее время будет готовиться проект благоустройства вокзальной площади и самого вокзала.

«Инвестором планируется привести автовокзал в порядок. Будет большая красивая благоустроенная пешеходная зона. Надеюсь, что нашим жителям это тоже понравится. И, самое главное, что они будут бережно относиться к обновленному пространству», - отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Благоустройство Ремонтные работы Богородский
02 декабря 2024, 13:34
Более 1600 выпускников Подольска напишут итоговое сочинение 4 декабря
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Ученикам 11-х классов всех образовательных учреждений городского округа предстоит получить допуск к государственной итоговой аттестации. 1668 юношей и девушек будут писать итоговое сочинение или изложение.

Для экзамена в муниципалитете подготовили 14 пунктов, которые оборудованы всем необходимым. Испытание начнется в 10:00. Каждый выпускник будет иметь в распоряжении 235 минут, за которые ему нужно будет написать и сдать работу.

Школьники, результат которых будет неудовлетворительным, а также те, кто пропустил экзамен по уважительной причине, могут воспользоваться резервными днями и написать сочинение 5 февраля или 9 апреля следующего года.

С 21 марта по 21 апреля в Подольске будет проходить досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. Основными датами ЕГЭ будут 23 мая для литературы, истории и химии, 27 мая - для математики, 30 мая - для русского языка, 2 июня - для физики и обществознания. Письменные экзамены по иностранным языкам, географии и биологии проведут 5 июня, а устные по иностранным языкам и информатике 11 и 10 июня.

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Подольск Школы Образование
02 декабря 2024, 13:25
Акция по сдаче бесплатных анализов на ВИЧ началась в Котельниках
Пресс-служба адмниистрации г.о. Котельники
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В Котельниках проходит акция, где жители могут бесплатно сдать анализ на ВИЧ. Акцию организовал медицинский центр «Медлабтест».

Медицинский центр присоединился к федеральной акции по борьбе со СПИДом и организовал бесплатное взятие анализа на выявление вирусf иммунодефицита человека для жителей.

Директор медицинского центра Тимофей Кузнецов отметил, что взрослым важно проходить обследование крови не реже двух раз в год, в том числе и на вирусы.

Заместитель главы Котельников Мария Галузо поблагодарила руководителя центра за работу с обществом по популяризации полезных привычек для здоровья. Жители и сотрудники, работающие на предприятиях города, также принимают участие в социальных акциях центра, которые проходят не реже четырех раз в год.

Анализы сдаются путем сдачи крови из вены: совершеннолетним необходимо взять с собой паспорт, а лица, которым нет 18, могут сдать анализ в присутствии родителей или опекуна.

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Медицина Котельники

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