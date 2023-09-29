Более 400 литров инсулина закупят в Подмосковье для выдачи льготникам в 2024 году
Аукцион по закупке инсулина объявлен в Подмосковье. Препарат направят на обеспечение льготников в 2024 году.
Извещение об электронном аукционе опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Министр по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова уточнила, что объем поставки - 425 880 миллилитров инсулина. Препаратом для лечения сахарного диабета обеспечат льготные категории граждан в следующем году.
Закупка проводится в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и будет финансироваться за счет средств бюджета Московской области.
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