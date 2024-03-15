15 марта 2024, 13:36

Более 400 лесных пожарных в Подмосковье застраховали от несчастных случаев

Пресс-служба Комлесхоза МО
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Сыыше 400 подмосковных лесных пожарных застраховали от несчастных случаев. Они служат в 27 станциях.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, страховая сумма на одного пожарного составила 350 тысяч рублей.

«Страхование производится в целях повышения социальных гарантий работников подмосковных лесопожарных формирований, осуществляющих предупреждение и ликвидацию лесных пожаров», - сказал он.

В Комлесхозе Подмосковья добавили, что страховку предоставляют пожарным, водителям автоцистерн, трактористам и другим работникам, которые помогают тушить возгорания в лесу.

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Пожары Лесные пожары
15 марта 2024, 13:40
Министерство образования Подмосковья заключило соглашение о сотрудничестве с РУДН
РУДН
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Министр образования Московской области Илья Бронштейн посетил Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы для подписания договора о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

«Социальная инфраструктура в Подмосковье интенсивно растет, ежегодно мы открываем около 40 новых школ. Для развития образования в регион необходимо привлекать лучших специалистов, поэтому сотрудничество с ведущими вузами страны - один из наших приоритетов», - отметил Илья Бронштейн.

Соглашение подписал ректор РУДН Олег Ястребовов. Вместе с Минобром Подмосковья вуз планирует развивать систему профессионального и дополнительного образования. Планируется проводить в школах занятия по профессиональной ориентации.

Подмосковье уже активно взаимодействует с тремя вузами - Государственным университетом просвещения, МПГУ и МГПУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые не оставили без внимания «Неделю добрых дел». В рамках акции дети пишут письма бойцам СВО и плетут маскировочные сети.

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Вузы Образование
15 марта 2024, 13:26
Учащиеся школьных лесничеств из Подмосковья присоединились к акции «Неделя добрых дел»
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Акция «Неделя добрых дел» стартовала в Подмосковье 11 марта. По ней все неравнодушные ребята и старшее поколение изготавливают маскировочные сети и пишут письма для бойцов СВО. К акции присоединились учащиеся школьных лесничеств из Сергиева Посада и Коломны.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, ребята из школьного лесничества «Росток» Сргиева Посада и активисты «Лесного дозора» из Коломны приготовили песочное печенье для хотьковского клуба «Активное долголетие» и написали письма военным Ранее акцию «Неделя добрых дел» анонсировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Она объединит школьников и их родителей вокруг одной задачи - волонтерской помощи и взаимовыручки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы
15 марта 2024, 13:12
Инновационные проекты Подмосковья получили гранты на 469 миллионов рублей в 2023 году
Медиасток.рф
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Более 77 проектов из Подмосковья получили гранты Фонда содействия инновациям в прошлом году. Разработчики привлекли 469 миллионов рублей на реализацию своих высокотехнологичных идей.

«Поддержка науки и людей, работающих в этом сегменте, - важнейшая задача на уровне страны и региона. В Подмосковье мы готовы предложить релевантные меры поддержки. Это, например, премии губернатора за коммерциализацию научных разработок, премии молодым ученым и специалистам, гранты. Также ученые нашего региона могут стать получателями социальной ипотеки», - отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Одним из получателей федерального гранта стала компания «Компьютерные технологии» из округа Протвино. Ученые представили разработку цифровой технологии для улучшения снимков земной поверхности из космоса. А компания «Реокат» из Королева разработала мобильную установку для очистки растворов каминов от механических примесей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ученые Технологии
15 марта 2024, 13:06
Более 300 школ Подмосковья приняли участие в патриотической акции «Позывной»
Навигаторы Детства
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Школьники Подмосковья принимают участие во всероссийской акции «Позывной», направленной на поддержку участников СВО. С начала года ребята из почти 300 школ создали коллекцию рисунков по позывным бойцов.

В пресс-службе министерства образования Московской области рассказали, что под руководством советников по воспитанию ребята выбирают один позывной из предлагаемого списка и делают рисунок. Это изображение бойца, его талисман или эмблема.

«Мы хотим выразить свою поддержку нашим защитникам, показать, что мы верим в них и ждем их скорейшего возвращения домой», - говорит ученик одной из школ в Щелкове.

Студенты колледжей и техникумов также принимают участие в акции.

Все эмблемы и рисунки передают участникам СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые не оставили без внимания «Неделю добрых дел». В рамках акции дети пишут письма бойцам СВО и плетут маскировочные сети.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Школьники Образование

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