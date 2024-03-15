Более 400 лесных пожарных в Подмосковье застраховали от несчастных случаев
Сыыше 400 подмосковных лесных пожарных застраховали от несчастных случаев. Они служат в 27 станциях.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, страховая сумма на одного пожарного составила 350 тысяч рублей.
«Страхование производится в целях повышения социальных гарантий работников подмосковных лесопожарных формирований, осуществляющих предупреждение и ликвидацию лесных пожаров», - сказал он.
В Комлесхозе Подмосковья добавили, что страховку предоставляют пожарным, водителям автоцистерн, трактористам и другим работникам, которые помогают тушить возгорания в лесу.
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