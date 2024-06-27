Более 400 гектаров бурелома уберут в лесах Подмосковья в 2024 году

Врачи, работающие в Московской области, могут бесплатно получить земельные участки. Данная мера поддержки работает с 2021 года. За это время ей воспользовались более 2,2 тысячи медиков, еще около 400 человек ожидают своей очереди.
По словам председателя Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимира Шапкина, программа охватывает 32 округа.
«На сегодняшний день врачи 39 специальностей могут воспользоваться этой мерой поддержки. Предоставляются как отдельные земельные участки, так и участки на территории поселков врачей», - подчеркнул Шапкин.
Один из таких участков находится в поселке Богородское - там уже есть все необходимое для жизни: вода, газ, электричество. Заместитель главы Сергиева Посада Ольга Мурзак отметила, что в поселке врачей всего 50 участков, 47 из которых уже передали медикам.
«На сегодняшний день всего выдано 82 участка, в том числе и участки, которые специалисты выбирали по территориальному признаку, например, ближе к работе», - заключила Мурзак.
Напомним, всего в Московской области расположено пять благоустроенных поселков врачей - в Сергиевом Посаде, Богородском округе, Воскресенске, Домодедове и Ступине.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.
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