Более 400 детей родились в перинатальном центре Коломны в июле

Акушеры Коломенского перинатального центра с начала июля приняли 404 детей. Среди новорожденных 197 девочек и 207 мальчиков. Также в июле в центре появились на свет две пары двойняшек.

Более 2500 малышей родились в перинатальном центре Коломны за семь месяцев, а с 2017 года - 28 141 ребенок.

Напомним, семья получает в подарок коробку с полезными вещами для мамы и новорожденного «Я родился в Подмосковье» от губернатора Андрея Воробьева, если малыш родился в Подмосковье и получил свидетельство о рождении на территории Московской области. Вместо подарочной коробки родители ребенка могут выбрать компенсацию в 20 тысяч рублей.

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