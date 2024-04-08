Более 400 человек поучаствовали в конкурсе творческих коллективов в Воскресенске

Мероприятие традиционно прошло во дворце культуры «Юбилейный». В финал вошли только те участники, которые прошли отборочные этапы конкурса.

На сцене соревновались 80 исполнителей эстрадной песни и 20 танцевальных коллективов. Жюри, состоящее из профессионалов и преподавателей московских высших учебных заведений культуры, отметило высокий уровень подготовки участников.

«В этом году мы приглашали преподавателей из московских ВУЗов культуры, которые оценивали наших танцоров и вокалистов. Нужно сказать, что им было непросто, потому что уровень очень высокий. Очень много достойных», - поделилась своими впечатлениями Елена Баклушина, начальник Управления культуры городского округа Воскресенск.

Фестиваль собрал как детские, так и взрослые коллективы, большинство из которых являются воспитанниками местных домов культуры и школ искусств. Также среди участников были представители из соседних муниципалитетов.

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