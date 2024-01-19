Более 40 жителей Дедовска посетили встречу с депутатом Госдумы Колуновым в Истре

Прием граждан вели председатель Совета депутатов городского округа Истра Игорь Власов, а также руководители управлений администрации по юридическим вопросам, вопросам безопасности и содержания территорий, сферы ЖКХ, благоустройству дорог, сфере транспорта и строительства.

В рамках рабочих поездок по городам с жителями также пообщался и депутат Госдумы Сергей Колунов. Встречу посетили 42 жителя, от которых по различным вопросам было принято и рассмотрено 60 обращений.

Сотрудница скорой помощи Галина Придольчик обратилась к первому заместителю главы администрации округа Татьяне Бикмухаметовой с просьбой разобраться с проблемой отопления в здании станции в Истре. По ее обращению принято решение о незамедлительно направить специалистов, чтобы разобраться в ситуации и выяснить причины.

«Формат таких встреч очень удобный. Очень радует открытость всех сотрудников городского округа Истра. Все вопросы очень сложные и всеобъемлющие, но шаг за шагом во взаимодействии с властями городского округа наши вопросы решаются» - поделился председатель СНТ «Дубки» Максим Сатлер.

Он приехал на встречу по вопросу постановки на учет бесхозной дороги, уборка которой в зимний период возможна только через обращения в «Добродел». Дачники обратились к представителям администрации с просьбой о принятии дороги в муниципальную собственность и проведении её регулярного обслуживания.

Председатель Совета ветеранов Дедовска Надежда Скуратович пришла, чтобы обсудить с Сергеем Колуновым целый ряд вопросов: строительство очистных сооружений в Дедовске, обслуживание и очистка федеральных дорог, проходящих через город, а также судьбу института РГСУ.

По итогам встречи с Сергеем Колуновым она уже получила ответ по формированию проектной документации на очистные сооружения Дедовска и сроки их возведения, и уверена, что ответы на оставшиеся вопросы также не заставят себя долго ждать. Как отметил депутат ГД РФ Сергей Колунов, большинство поступивших к нему обращений связано со сферой ЖКХ, протечками и холодными трубами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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