19 января 2024, 21:42

Более 40 жителей Дедовска посетили встречу с депутатом Госдумы Колуновым в Истре

Полина Чаленко
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Выездная администрация городского округа Истра состоялась в доме культуры Дедовска. В ходе встречи местные жители получили ответы на волнующие их вопросы.

Прием граждан вели председатель Совета депутатов городского округа Истра Игорь Власов, а также руководители управлений администрации по юридическим вопросам, вопросам безопасности и содержания территорий, сферы ЖКХ, благоустройству дорог, сфере транспорта и строительства.

В рамках рабочих поездок по городам с жителями также пообщался и депутат Госдумы Сергей Колунов. Встречу посетили 42 жителя, от которых по различным вопросам было принято и рассмотрено 60 обращений.

Сотрудница скорой помощи Галина Придольчик обратилась к первому заместителю главы администрации округа Татьяне Бикмухаметовой с просьбой разобраться с проблемой отопления в здании станции в Истре. По ее обращению принято решение о незамедлительно направить специалистов, чтобы разобраться в ситуации и выяснить причины.

«Формат таких встреч очень удобный. Очень радует открытость всех сотрудников городского округа Истра. Все вопросы очень сложные и всеобъемлющие, но шаг за шагом во взаимодействии с властями городского округа наши вопросы решаются» - поделился председатель СНТ «Дубки» Максим Сатлер.

Он приехал на встречу по вопросу постановки на учет бесхозной дороги, уборка которой в зимний период возможна только через обращения в «Добродел». Дачники обратились к представителям администрации с просьбой о принятии дороги в муниципальную собственность и проведении её регулярного обслуживания.

Председатель Совета ветеранов Дедовска Надежда Скуратович пришла, чтобы обсудить с Сергеем Колуновым целый ряд вопросов: строительство очистных сооружений в Дедовске, обслуживание и очистка федеральных дорог, проходящих через город, а также судьбу института РГСУ.

По итогам встречи с Сергеем Колуновым она уже получила ответ по формированию проектной документации на очистные сооружения Дедовска и сроки их возведения, и уверена, что ответы на оставшиеся вопросы также не заставят себя долго ждать. Как отметил депутат ГД РФ Сергей Колунов, большинство поступивших к нему обращений связано со сферой ЖКХ, протечками и холодными трубами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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ЖКХ Истра Депутаты
19 января 2024, 21:56
Глава Дзержинского Шелухин подал заявление об отставке
Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов
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Глава Дзержинского Московской области Владимир Шелухин написал заявление об отставке. Соответствующее обращение он направил в Совет депутатов городского округа.

Владимир Шелухин в своем Telegram-канале пожелал всем удачи и приложил фотографию заявления.

«Досрочно прекращаю полномочия главы городского округа Дзержинский Московской области в связи с отставкой по собственному желанию», - указано в заявлении.

Напомним, Владимир Шелухин был избран главой городского округа в июле 2022 года.

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Отставки Депутаты Дзержинский
19 января 2024, 21:10
Семья из Волоколамска пригласила посетить стенд Подмосковья на выставке «Россия»
Телеканал «360»
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Семья из Волоколамска посетила стенд Московской области на форуме «Россия» на ВДНХ. Карина Ерощенкова отметила высокий уровень организации и рекомендовала найти время, чтобы посмотреть выставку.

Карина Ерощенкова рассказала, что приехала специально, чтобы увидеть стенд Подмосковья.

«Посмотрели прекрасные, интересные капсулы с нашими проектами, с достоянием нашего прекрасного древнего Подмосковья», - поделилась Карина Ерощенкова.

Женщина подчеркнула, что на стенде представлено большое количество активностей, включая мастер-классы и игры.

«Поиграли в игру, ребенок почувствовал себя управленцем. Сыграли прекрасную викторину, получили классные подарки. Еще прошли мастер-класс по тарелочке, тарелочку забрали себе домой. Спасибо огромное организаторам этого интересного стенда за такой интерактивный, интересный проект», - добавила женщина.

Она отметила, что приехала на выставку вместе с мамой и младшим сыном - все остались довольны. Кроме того, Карина Ерощенкова призвала найти время и посетить мероприятие.

«Приехала с семьей - с мамой и с младшим сыном. Все очень довольны, всем очень интересно. Всем рекомендую посетить выставку. Также открылся форум „Родные - Любимые“. Приходите, участвуйте и получайте удовольствие от просмотра и участия!» - подытожила Карина Ерощенкова.

Напомним, сейчас идет голосование за лучший стенд выставки. Чтобы поддержать регион, необходимо зарегистрироваться на портале и выбрать на карте Московскую область.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

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Волоколамск Выставка-форум «Россия»
19 января 2024, 19:19
Жители Воскресенска отметили качество уборки мусора с контейнерных площадок
Светлана Плотникова
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Жители дома № 28 по улице Менделеева в Воскресенске отметили регулярный вывоз мусора. Они также поделились пожеланиями по улучшению контейнерной площадки.

В городском округе Воскресенск вывоз мусора с контейнерных площадок осуществляет региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск».

«Мусор вывозят часто, у меня окно выходит на эту сторону, и я вижу процесс уборки мусора. Вокруг мусорной площадки тоже порядок люди наводят, это очень радует. Единственное, я бы еще над ней сделала крышу, как это делают в других городах», - рассказала жительница дома № 28 Татьяна Ковалева.

Во взаимодействии с управляющими компаниями и региональным оператором по вывозу ТКО акцент делается на то, чтобы все контейнерные площадки соответствовали санитарным требованиям и нормам, а дворы и общественные пространства оставались чистыми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Воскресенск Мусор
19 января 2024, 19:09
Подмосковье возглавило топ регионов по числу заявок экскурсоводов на всемирный фестиваль молодежи
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Завершился набор экскурсоводов для работы на всемирном фестивале молодежи. Мероприятие пройдет в Сочи с 1 по 7 марта. Список лидеров по заявкам возглавила Московская область — анкеты от региона подали 320 специалистов.

«Команда программы „Больше, чем путешествие“ получила свыше пяти тысяч заявок от ярких профессионалов из 89 регионов России. Несмотря на то что „проводниками смыслов“ Всемирного фестиваля молодёжи могли стать представители индустрии туризма, студенты, блогеры и другие желающие от 18 лет, заявки присылали даже подростки», - отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, все участники проходят серьезный отбор: предоставляют портфолио, пишут эссе, отвечают на вопросы в видеовизитке.

В январе для будущих гидов фестиваля стартовало обучение от программы «Больше, чем путешествие». По итогу отберут сотни лучших специалистов, которые и будут проводить экскурсии по восьми тематическим маршрутам на пяти языках.

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Воскресенск Мусор

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