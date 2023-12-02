Более 40 врачей из Дубны за три месяца поставили на ноги пострадавшую в ДТП женщину

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«В результате этого ДТП 61-летняя женщина получила многочисленные повреждения внутренних органов: травму грудной клетки и ушиб легкого, перелом верхнего плечевого пояса и левой плечевой кости с повреждением нервного пучка, повреждения костей голени, таза, позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму», - уточнили в Минздраве Московской области.

В сентябре пострадавшую в критической состоянии доставили в больницу. Ее сразу перевели в реанимацию, где несколько недель врачи бились за ее жизнь. Пациентке провели противошоковую и инфузионную терапии, переливание компонентов крови, перевели на ИВЛ.

После стабилизации состояния пострадавшей специалисты начали работать с переломами. Черех проколы врачи восстановили плечо и голень, установили штифты, сделали пункцию для удаления жидкости из легких.

На данный момент женщина может передвигаться самостоятельно. Впереди ее ждут долгие восстановление и реабилитация.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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