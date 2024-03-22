Более 40 вопросов жителей решили на выездном приеме администрации в Солнечногорске

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Выездные встречи с жителями проходят в Солнечногорске регулярно. Также ежемесячно проходит прием жителей главой округа. Записаться можно через горячую линию 8 (800) 201-67-47 или электронную почту solngor@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к борьбе с половодьем в регионе.

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На вопросы жителей ответили заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев и другие заместители главы муниципалитета по профильным направлениям.

«Выездная администрация в деревне Новая прошла в конструктивном диалоге с жителями. По многим обращениям граждане получили подробные разъяснения непосредственно на месте, часть вопросов взяли в проработку», - отметил Николай Минаев.

На вопросы жителей ответили заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев и другие заместители главы муниципалитета по профильным направлениям.

«Выездная администрация в деревне Новая прошла в конструктивном диалоге с жителями. По многим обращениям граждане получили подробные разъяснения непосредственно на месте, часть вопросов взяли в проработку», - отметил Николай Минаев.

Выездные встречи с жителями проходят в Солнечногорске регулярно. Также ежемесячно проходит прием жителей главой округа. Записаться можно через горячую линию 8 (800) 201-67-47 или электронную почту solngor@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к борьбе с половодьем в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».