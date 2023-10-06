Более 40 участков под строительство домов выставили на торги в Воскресенске

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Среди лотов есть земельные участки в деревнях Городище или Елкино. Объект находятся в 60 и 100 километрах от МКАД.

«Площадь участка в деревне Елкино составляет 13 соток , срок аренды - 20 лет. Начальная цена за участок - 38 151 рубль в год», - уточнили в ведомстве.

Заявки будут принимать до 25 октября.

В Городище участок площадью 11 соток также подходит для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена за участок составляет 27 819 рублей в год. Заявки принимаются до 3 ноября.

Ознакомиться со всеми доступными участками в Воскресенске можно на портале ЕАСУЗ.

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