Более 40 тысяч жителей Подмосковья получили помощь персональных помощников за 1,5 года

Новые условия для абитуриентов Московский Губернский колледж искусств - это центр образовательной и культурной жизни Подмосковья. Его студенты добиваются успехов на всероссийских и областных конкурсах и фестивалях. Сейчас колледж готовится к новой приемной кампании.

«Самое главное отличие в этом году - все абитуриенты могут подать заявление через „Госуслуги“. Многие поступают в несколько учебных заведений, и это прекрасная возможность сэкономить время», - заключила заместитель директора по учебно-методической работе ГАПОУ МО «Московский губернский колледж искусств» Татьяна Надаховская.

Она подчеркнула, что выпускники губернского колледжа искусств вносят значимый вклад в культуру подмосковного региона.

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Учет охотничьих животных Каждый год Министерство экологии и природопользования Московской области вместе с охотхозяйствами проводит зимний учет охотничьих животных. Сотрудники умеют анализировать следы на снегу, используют фотоловушки.

«В регионе обитает 68 видов охотничьих животных. Пять копытных, 45 видов птиц и 17 видов крупных животных. И медведь к ним добавляется. Животные обитают по всей территории области, несмотря на высокую степень урбанизации», - сообщил начальник управления Гостехнадзора министерства экологии и природопользования Московской области Виктор Еремин.

Специалисты также следят за соблюдением охотничьих сезонов - контролируют даты, соблюдение правил и нарушение запретов.

Персональная помощь в Подмосковье Более 40 тысяч жителей Подмосковья получили помощь от персональных помощников. В центре интересов службы - инвалиды и бойцы СВО.

«Служба персональных помощников создана в регионе с сентября 2022 года. Работает достаточно эффективно. У нас есть задача - оказать максимальную адресную помощь людям, которые больше всего в ней нуждаются», - отметил заместитель министра социального развития Московской области Евгений Ермилов.

По его словам, в Московской области проживают 420 тысяч инвалидов, которым необходима помощь. За поддержкой люди с инвалидностью могут обратиться в комплексные центры социального обслуживания и реабилитации в своем городском округе.

Новые лифты и отремонтированные дома В Московской области проводят самую масштабную в стране программу по капитальному ремонту многоквартирных домов. Во время работ обновляют кровли, лифты, газоснабжение, инженерные коммуникации и фасады. Так, в конце 2023 года весь лифтовой парк Московской области, отработавший нормативный срок 25 лет, заменили. В этом году планируют заменить еще 540 лифтов.

«Лифтовой парк области составляет порядка 60 тысяч лифтов. В ходе реализации региональной программы капитального ремонта с 2014 года заменено порядка 13 тысяч лифтов в домах Подмосковья. До 2020 года мы заменили все лифты старше 25 лет. С того времени программа по замене устаревших лифтов реализуется в плановом порядке», - прокомментировал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества МКД МО Александр Шаповалов.