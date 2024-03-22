Более 40 тысяч школьников и студентов посетили оптический центр в Лыткарине с 2017 года

Центр «Лыткарино» открыли на базе местного завода оптического стекла. В комплекс включены несколько интерактивных площадок - это музей, детская обсерватория и один из самых крупных цифровых планетариев Московской области.

Проект призван помочь в развитии интереса к науке и профориентации молодежи. Для гостей разных возрастов разработали десятки образовательных программ. Посетители могут увидеть фокусы, провести опыты, испытать оптические приборы, посмотреть научно-популярные и учебные фильмы.

Диаметр купола обсерватории - девять метров. Там установлено новейшее проекционное и звуковое оборудование. В прошлом году на базе центра реализовали программу «Путешествие школьников в мир оптики и звезд». Для участников подготовили познавательный фильм, практический мастер-класс по микроскопии и VR-тур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

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