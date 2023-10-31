Более 40 штрафов выписали за нарушение лесного законодательства в Подмосковье за неделю

Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов уточнил, что 27 протоколов составили за нарушение правил санитарной безопасности. Еще 12 штрафов придется заплатить виновным за нарушение правил пожарной безопасности и пять - за незаконную рубку леса.

Больше всего нарушений зафиксировали на прошлой неделе в Волоколамском (семь), Звенигородском, Луховицком и Подольском лесничествах (по шесть в каждом).

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков. Он подчеркнул, что правительство региона продолжает предпринимать меры по очистке лесов.

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