Более 40 новых автобусов закупят в «Мострансавто» Мытищ до конца года

В обсуждении приняли участие активные жители округа. Подняли вопрос движения нового маршрута № 581, а также место расположения автобусных остановок для жителей жилого комплекса «Афродита» и поселка Кардо-Лента. Четыре новых автобуса большого класса со следующей недели выведут на маршрут № 316.

До конца года закупят еще 43 новых автобуса. Маршрут № 333 планируют передать из Департамента транспорта Москвы в ведение Минтранса Московской области.

Поговорили и о проделанной работе. Так, уже увеличили до шести количество подвижного состава на маршруте № 438, подкорректировали расписание его движения. Обновили подвижной состав семи автобусов на маршрутах № 8 и девяти - на маршруте № 13. Два ПАЗа добавили на маршрут № 1294к.

В следующий раз инициативная группа соберется через два месяца.

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