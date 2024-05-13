Более 40 «народных троп» обустроили в Подмосковье в мае

Так, в Реутове работы завершили по всем четырем адресам, в Люберцах горожане могут пройтись по обустроенной тропе у дома № 13 на улице Строителей, а также у дома № 4 в западном микрорайоне поселка Октябрьский. В Можайске ремонт завершили рядом с домами № 9 и № 10 в деревне Ивакино, а также у дома № 14 на Школьной улице.

В ГУСТ Московской области уточнили, что работы проводят, исходя из пожеланий самих жителей. Работы по всем 370 адресам в 40 округах проведут до конца лета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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