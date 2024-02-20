Более 40 контейнерных площадок привели в порядок в Подмосковье за сутки

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В ГУСТ МО уточнили, что жителям следует быть внимательными и не оставлять автомобили в узких проездах или вблизи контейнерных площадок - это создает трудности для проезда спецтехники.

Жители Московской области могут обратиться по всем вопросам содержания общественных пространств напрямую к инспекторам. Адреса территориальных отделов находятся на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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