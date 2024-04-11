Более 40 команд выступят на турнире по гандболу «Герои города» в Подмосковье
Турнир по гандболу «Герои города» пройдет в Чехове с 19 по 21 апреля. В спортивном мероприятии примет участие 41 команда юношей, девушек, женщин, мужчин — профессионалов и любителей.
Игры пройдут на малой и большой арене Дворца спорта «Олимпийский» имени Максимова. В финал пройдут лидеры групповых этапов турнира.
Церемония открытия итоговых состязаний состоится 21 апреля в 13:00. Напомним, организатором соревнований выступает гандбольный клуб «Чеховские медведи» при поддержке Училища олимпийского резерва № 4 Московской области, SEHA - Gazprom League и администрации Чехова.
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