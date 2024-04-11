Более 40 команд выступят на турнире по гандболу «Герои города» в Подмосковье

Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили строительство детского сада в микрорайоне Боброво в Ленинском округе. Работы планируют завершить к декабрю этого года.

Как рассказали в ведомстве, детский сад начали строить в августе 2023-го года. Сейчас там ведут работы на уровне третьего этажа, укладывают стены и наружные коммуникации. Готовность объекта составляет 35%.

В детский сад смогут ходить 325 человек. Там сформируют 14 групп для ребят от двух до семи лет. Для них обустроят раздевалки, игровые, столовые и другие помещения. На территории появятся зоны для прогулок, спортивные площадки и теневые навесы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье является лидером по строительству и обновлению школ. Кроме того, в регионе действует программа поддержки молодых учителей.

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