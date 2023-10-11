Более 40 команд выступят на слете юных инспекторов движения в Подмосковье
Слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо» будет проходить в Подмосковье до 13 октября. За победу поборются 46 команд.
Всего в Московской области более 1,3 тысячи отрядов ЮИД, в которых состоит свыше 23 тысяч школьников.
«Отряд ЮИД, занявший первое место, будет представлять Московскую область на всероссийском конкурсе юных инспекторов движения „Безопасное колесо-2024“, - уточнили в пресс-службе министерства образования Московской области.
Организаторы отмечают, что главная цель мероприятия - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Ребятам предстоит пройти различные испытания, которые проверят теоретические знания участников. Будут и физические конкурсы, например, фигурное вождение велосипеда.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды ко Дню учителя выдающимся педагогам региона. Они получили знаки отличия, награды и премии.
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