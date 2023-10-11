Более 40 команд выступят на слете юных инспекторов движения в Подмосковье

Читайте нас в:

Всего в Московской области более 1,3 тысячи отрядов ЮИД, в которых состоит свыше 23 тысяч школьников.

«Отряд ЮИД, занявший первое место, будет представлять Московскую область на всероссийском конкурсе юных инспекторов движения „Безопасное колесо-2024“, - уточнили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Организаторы отмечают, что главная цель мероприятия - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Ребятам предстоит пройти различные испытания, которые проверят теоретические знания участников. Будут и физические конкурсы, например, фигурное вождение велосипеда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды ко Дню учителя выдающимся педагогам региона. Они получили знаки отличия, награды и премии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».